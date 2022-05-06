"3. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek", Fethiye'de başladı - Son Dakika
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"3. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek", Fethiye'de başladı

06.05.2022 20:17

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile D-Marin Göcek Marina iş birliğinde Fethiye'de düzenlenen "3. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek"e, boyları 20 ile 50 metre arasında değişen yaklaşık 65 lüks tekne katılıyor.

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile D-Marin Göcek Marina iş birliğinde Fethiye'de düzenlenen "3. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek"e, boyları 20 ile 50 metre arasında değişen yaklaşık 65 lüks tekne katılıyor.

Akdeniz yat turizminin önemli organizasyonlarından kabul edilen etkinlikte, uluslararası yat kiralama firmalarının ve Türk firmalarının, yerli ve yabancı teknelerle bir araya gelerek iş hacimlerinin karşılıklı olarak çoğaltılması hedefleniyor.

Yat şova, Türkiye başta olmak üzere İtalya, Yunanistan, ABD, Almanya, İngiltere'nin de arasında olduğu 20 ülkeden sektör temsilcileri yer alıyor.

Bando takımının geçiş töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan etkinlikte konuşan TYBA Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Aysun, çoğunluğu Bodrum'dan 83 kurumsal üyeleri olduğunu söyledi.

Aysun, sektör profesyonellerine yönelik organizasyonda, yerli ve yabancı ziyaretçilerin Türkiye'deki ticari yatçılık filosunu en iyi temsil edeceğini düşündükleri dile getirdi.

Güneş Aysun, amaçlarının Türk ticari yatçılığıyla ilgili tüm alanlar için profesyonel hizmet seviyesini yükseltmek ve Türkiye'yi ticari yatçılıkta dünyada olduğu yerden daha iyi hale getirmek olduğunu ifade etti.

Öte yandan marinada demirleyen ve drone ile havadan da görüntülenen tekneler görsel şölen oluşturdu.

Yat şov, 10 Mayıs'ta sona erecek.

3. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek , Fethiye'de başladı
3. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek , Fethiye'de başladı
3. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek , Fethiye'de başladı
3. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek , Fethiye'de başladı
3. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek , Fethiye'de başladı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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