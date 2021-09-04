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3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında tekme tokat dayak yedi - Son Dakika

3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında tekme tokat dayak yedi

04.09.2021 08:57

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde gece saatlerinde alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek içinde 3'ü bebek 6 kişinin olduğu araca çarptı. Araç içerisinde bulunanları hafif yaralanmasına sebep oldu. Alkollü sürücü kaza sonrası olay yerinde dayak yedi.

TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde saat 01.00 sıralarında iddiaya göre alkollü şekilde seyir halinde olan Sönmez Karaca hakimiyetindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, içinde 3'ü bebek 6 kişinin bulunduğu Medine Tacar kontrolündeki araca arkadan çarptı.

3'Ü BEBEK 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada Medine Tacar kontrolündeki araç içerisinde bulunan 3'ü bebek 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kazazedeler hastaneye kaldırıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Kaza sonrası polis ekipleri alkollü olduğu iddia edilen sürücüye alkolmetre testi yaparken, kaza bölgesine gelen kazazede yakınları, alkollü olduğu iddia edilen Sönmez Karaca'ya saldırdı. Kazazede yakınları tarafından tekme tokat dayak yiyen Sönmez Karaca'yı polis ekipleri araya girerek kurtardı. Sönmez Karaca'nın yaşanan arbede sırasında burnu kırıldı. Ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında tekme tokat dayak yedi

TEM Otoyolu, Ümraniye, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında tekme tokat dayak yedi - Son Dakika


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