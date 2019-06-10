Son Dakika Haberleri: "3'ü bir yerde" uygulaması
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"3'ü bir yerde" uygulaması

6 saat önce

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "3'ü bir yerde" kampanyasıyla yeni sürücü belgesine başvuru yaptı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "3'ü bir yerde" kampanyasıyla yeni sürücü belgesine başvuru yaptı.
İlçe Nüfus Müdürlüğündeki başvurusunun ardından gazetecilere açıklama yapan Ürkmezer, uygulamanın 2018'de başladığını hatırlattı.
Başvuru süresinin 3 dakikaya kadar düştüğünü ifade eden Ürkmezer, "Yeni uygulamayla vatandaşlar artık bekletilmiyor. Vatandaşlarımız, Alo 199 randevu ve sıramatik sistemiyle rahatlıkla işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Yeni tasarım kartlar uluslararası geçerliliğe sahip ve kopyalanamaz. Vatandaş odaklı çalışarak işlemlerin kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan Nüfus Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:21 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Fatih, Safranbolu, Güncel
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