3'ü çocuk 4 kişi motosiklete binip canlarını hiçe saydılar! Tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

3'ü çocuk 4 kişi motosiklete binip canlarını hiçe saydılar! Tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

03.06.2022 10:34

Kadıköy'de motosiklet üzerinde 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi arka arkaya oturarak ve kask takmayarak tehlikeli bir şekilde seyahat ettiler. Tehlikeli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir motosiklet üzerinde seyir eden 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Motosiklette arka arkada oturan çocukların ve adamın herhangi bir koruyucu ekipman veya kask takmaması ise felakete davetiye çıkardı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Motosiklettekilerin, hiçbir koruma ve güvenlik önlemi olmadan seyahat etmesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. 3'ü çocuk 4 kişinin tehlikeli motosiklet yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 28 zanlı tutuklandı İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 28 zanlı tutuklandı MotoGP'de sıradaki durak İspanya MotoGP'de sıradaki durak İspanya
Kaynak: İHA

Motosiklet, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3'ü çocuk 4 kişi motosiklete binip canlarını hiçe saydılar! Tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
10:34 3'ü çocuk 4 kişi motosiklete binip canlarını hiçe saydılar! Tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı
10:22 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu: En fazla yüzde %39,33 oranında yapabilirler
10:18 Survivor All Star'da yeni haftanın ilk kaptanları seçildi! İşte kadroları
10:11 TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Üretici enflasyonu yüzde 132,16 artarak rekor kırdı
10:08 BAE merkezli gayrimenkul şirketi Süper Lig kulübüne kafayı taktı! Satın almak için görüşmelere başlandı
10:06 Hindistan'da kimya fabrikasında patlama! Bölge halkı tahliye edildi
09:57 Beşiktaş, Mısırlı yıldız Trezeguet ve kulübüyle anlaşma sağladı! Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılacak
09:38 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyon Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı yoksa gerilim daha da tırmanır
09:38 Cem Yılmaz, yeni bir sektöre daha el atıyor! Artık film müziklerini kendisi yapacak
09:29 Aniden suratına tekme yiyen köpek neye uğradığını şaşırdı! Saldırgan ise hiç oralı olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 10:48:24. #1.13#
SON DAKİKA: 3'ü çocuk 4 kişi motosiklete binip canlarını hiçe saydılar! Tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement