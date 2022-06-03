3'ü çocuk 4 kişi motosiklete binip canlarını hiçe saydılar! Tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

İstanbul'da bir motosiklet üzerinde seyir eden 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Motosiklette arka arkada oturan çocukların ve adamın herhangi bir koruyucu ekipman veya kask takmaması ise felakete davetiye çıkardı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Motosiklettekilerin, hiçbir koruma ve güvenlik önlemi olmadan seyahat etmesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. 3'ü çocuk 4 kişinin tehlikeli motosiklet yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.