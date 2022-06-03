İstanbul'da bir motosiklet üzerinde seyir eden 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Motosiklette arka arkada oturan çocukların ve adamın herhangi bir koruyucu ekipman veya kask takmaması ise felakete davetiye çıkardı.
Motosiklettekilerin, hiçbir koruma ve güvenlik önlemi olmadan seyahat etmesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. 3'ü çocuk 4 kişinin tehlikeli motosiklet yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › 3'ü çocuk 4 kişi motosiklete binip canlarını hiçe saydılar! Tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı - Son Dakika