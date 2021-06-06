3'ü çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

3'ü çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ANKARA'da kavşakta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı 3'ü çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Pursaklar ilçesi Kurusarı köyü yolu üzerinden meydana geldi. Köy yönünden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 TMP 75 plakalı otomobil, kavşakta sola dönmek isteyen sürücüsü ve plakası belirlenmeyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 TMP 75 plakalı araç mezarlık tellerine savrulurken, diğer araç kendi etrafında dönerek durdu. Kazada sürücüsü ve plakası belirlenmeyen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza bölgede bulunan benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

'BU KAVŞAKTA 2 YILDA 11'İNCİ KAZA OLDU'

Kaza anında benzinlikte çalışan Galip Patir, kazanın dün öğle saatlerinde yaşandığını söyledi. Patir, "Bir araç üç arabayı sollayarak çok hızlı bir şekilde geliyordu. Diğer kadının kullandığı araç ise kavşaktan dönmeye çalışıyordu ve çok feci çarpıştılar. Bu burada birinci, ikinci kaza değil, son iki yıl içerisinde 11'inci kaza oldu. Bundan önce ekmek arabası devrildi, bir araba bahçenin tellerine girdi. Kazadan sonra sürücü kadının belinde bir problem vardı. Bir çocuğun da ayağı kırılmıştı. Çarpan araç mezarlık tellerine savrulduğu için o arkadaşda bir sıkıntı yoktu. Bu kavşakta gördüğünüz gibi ne bir viraj levhası ne ikaz lambası var. Buraya yetkililer ya bir trafik lambası ya da bir kasis koyarlarsa bu kazalar olmaz diye düşünüyorum" dedi.