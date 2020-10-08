3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

BURDUR'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur- Fethiye yolunun Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Burdur'dan Fethiye yönüne giden Mustafa Tuğcu (56) yönetimindeki 06 HPU 77 plakalı hafif ticari araç ile Dursun Ali Hatipoğlu yönetimindeki 78 AAE 723 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Dursun Ali Hatipoğlu yara almadan kurtulurken, eşi Yeliz (37) ile çocukları Z.B. (10), C.N. (8), Y.A. (4) ile diğer aracın sürücüsü Mustafa Tuğcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.