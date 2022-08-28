CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin (57) ve dini nikahla birlikte yaşadığı M.A. (22) ile babası N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bilin, M.A. ve N.A. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı birlikte olduğu kadına darp iddiasıyla gözaltı (2) - Son Dakika

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