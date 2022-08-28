CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı birlikte olduğu kadına darp iddiasıyla gözaltı (2) - Son Dakika
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CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı birlikte olduğu kadına darp iddiasıyla gözaltı (2)

28.08.2022 19:35
CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı birlikte olduğu kadına darp iddiasıyla gözaltı (2)

3'Ü DE SERBEST CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin (57) ve dini nikahla birlikte yaşadığı M.A. (22) ile babası N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3'Ü DE SERBEST

CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin (57) ve dini nikahla birlikte yaşadığı M.A. (22) ile babası N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bilin, M.A. ve N.A. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı birlikte olduğu kadına darp iddiasıyla gözaltı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı birlikte olduğu kadına darp iddiasıyla gözaltı (2) - Son Dakika
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