3'ü engelli 8 çocukla yaşam mücadelesi veren anneye üniversitelilerden destek

GAZİANTEP'te briketten yapılma sıvasız evde 3'ü engelli 8 çocuğu ile yaşamaya çalışan Arzu Çil'e (45), üniversite öğrencileri destek oldu. Gaziantep Üniversitesi öğrenciler kendi imkanları ile topladıkları yardımları Çil ailesine ulaştırdı.Suboğazı Mahallesi'nde briketten yapılma sıvasız evde 3'ü engelli 8 çocuğu ile yaşamaya çalışan Arzu Çil, 1 yıl önce hurdacılık yapan eşini kalp krizi nedeniyle kaybetti. Çocuklarının en küçüğü 5, en büyüğü 21 yaşında olan Çil'e, komşuları destek vermeye çalışıyor. Ailede çalışacak durumda kimse olmadığı için çocuklar maddi imkansızlık nedeni ile okula gidemiyor.Aileyi ziyaret eden Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi Zaim Başaslan ve öğrenciler kendi imkanları ile topladıkları yardımları verdi. Ramazan ayı boyunca, '1 Olmak için' sloganıyla her gün bir aileye yardım ettiklerini söyleyen Zaim Başaslan, "Ramazan ayında bizim evimizde iftar yaptığımız gibi iftar yapamayan, hatta ramazanın aslında tam anlamıyla manasının ne olduğunu anlamamızı sağlayacak olan ailelere ziyaret etmeye karar verdik. Bunun için öncelikle eşinden ayrılmış, yalnız yaşayan anneleri tercih ettik. Öğrencilerimizle beraber '1 olmak için' sloganıyla kendi aramızda topladığımız paralarla ramazan boyunca aileleri ziyaret etmeye başladık. Bu yardım daha da büyüdü çevremizdekiler bize ev eşyaları, kıyafet, yardım kolileriyle destek verdiler. Amacımız her gün bir aileye yardık etmekti. Bu gün toplam 30 aileye ulaştık. Bu ailemizin zor durumda olduğunu söylediler. Normal şartlarda kimsenin birkaç gün bile dayanamayacağı bir ev. Sıvası bile yok. Biz bugün yardım kolilerini, kıyafetleri getirdik. Daha sonrasında ev eşyası getireceğiz. Çocukların eğitimi için destek olacağız" dedi.Aileye elbise, ayakkabı, gıda gibi yardımlarda bulunan öğrenciler de çocuklarla bir araya gelerek vakit geçirdi.Anne Arzu Çil ve çocukları ise öğrencilere destekleri için teşekkür etti. Anne Çil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek hayırseverlerden destek istedi.

- Gaziantep