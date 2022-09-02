3'Ü TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kan davası cinayetinde Kenan Uzunay'in ölümünün ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Y.E. ile S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D., F.K. ve N.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),
Kaynak: DHA
Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı (2) - Son Dakika
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