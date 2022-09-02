Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı (2) - Son Dakika
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Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı (2)

02.09.2022 21:28
Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı (2)

3'Ü TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde kan davası cinayetinde Kenan Uzunay'in ölümünün ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Y.E. ile S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D., F.K. ve N.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3'Ü TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kan davası cinayetinde Kenan Uzunay'in ölümünün ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Y.E. ile S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D., F.K. ve N.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),


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20 yaşındaki genç 14 yıllık kan davasının kurbanı oldu! 20 yaşındaki genç 14 yıllık kan davasının kurbanı oldu! ORMANDAKİ CİNAYET 'KAN DAVASI' ÇIKTI; 5 GÖZALTI ORMANDAKİ CİNAYET 'KAN DAVASI' ÇIKTI; 5 GÖZALTI
Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı (2) - Son Dakika
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