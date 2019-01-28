3 Ukraynalı Denizci Tıbbi Merkezden Hapishaneye Nakledildi

Rusya tarafından Kerç Boğazı'nda Ukrayna gemilerine yapılan operasyon sırasında yaralanan 3 Ukraynalı denizci hapishaneye nakledildi.

Rusya tarafından Kerç Boğazı'nda Ukrayna gemilerine yapılan operasyon sırasında yaralanan 3 Ukraynalı denizci hapishaneye nakledildi.



Rusya'nın geçen Kasım'da Kırım açıklarında Ukrayna gemilerine yapılan operasyon sırasında alıkoyduğu 24 Ukraynalı denizciden yaralanarak hastaneye gönderilen 3 denizci Moskova'daki Lefertova hapishanesine nakledildi.



"Tesadüfen öğrendik"



Rus aktivist Viktoriya İvleva yaptığı açıklamada, "Hastanede gözlem altında tutulan askerlere erzak götürdük. Elektronik sistemden sıra alırken görüşmek istediğimiz kişinin bilgilerini girince sistemde 'böyle biri bulunamadı' uyarısı çıktı. Yani burada olmadıklarını ve hapishaneye gönderildiklerini tesadüfen öğrendik" dedi.



Yaralı askerlerin isimleri, yaşları ve memleketleri, Eyder Andrey Dmitriyeviç (18, Odessa), Artemenko Andrey Anatoleviç (24, Novaukrainka), Soroka Vasiliy Viktoroviç (27, Odessa) olarak bildirildi. - KİEV

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı

68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!

Son Anketi Açıklayan ORC Araştırma Genel Koordinatörü Pösteki: AK Parti Bir İlki Yaşıyor