3 Ülkede Mcdonald's'ları Test Ettik - İsveç, Almanya, Hollanda
47 dakika önce
Bu videoda Melih 3 farklı ülkedeki McDonalds'lara giderek Türkiye'de olmayan lezzetleri test ediyor.
Bu videoda Melih 3 farklı ülkedeki McDonalds'lara giderek Türkiye
'de olmayan lezzetleri test ediyor. Ardından da dürüst bir şekilde yedikleri arasında hangilerini beğenip hangilerini beğenmediğini söylüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:40 Kaynak: Youtube
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