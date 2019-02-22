Son Dakika Haberleri: 3 Ülkede Mcdonald's'ları Test Ettik - İsveç, Almanya, Hollanda

3 Ülkede Mcdonald's'ları Test Ettik - İsveç, Almanya, Hollanda

47 dakika önce

Bu videoda Melih 3 farklı ülkedeki McDonalds'lara giderek Türkiye'de olmayan lezzetleri test ediyor.

Bu videoda Melih 3 farklı ülkedeki McDonalds'lara giderek Türkiye'de olmayan lezzetleri test ediyor. Ardından da dürüst bir şekilde yedikleri arasında hangilerini beğenip hangilerini beğenmediğini söylüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:40 Kaynak: Youtube

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