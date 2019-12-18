3 ülkeden 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezi'ni gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 ülkeden 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezi'ni gezdi - Son Dakika

3 ülkeden 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezi'ni gezdi

6 saat önce

Avrupa Birliği Erasmus + Programı kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği "Antik tarihe genç bakış" projesi kapsamında Çorum'a gelen 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezini gezdi.

3 ülkeden 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezi'ni gezdi, System.String[]

Avrupa Birliği Erasmus + Programı kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği "Antik tarihe genç bakış" projesi kapsamında Çorum'a gelen 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezini gezdi.


Bulgaristan ve Portekiz'den gelen katılımcıların yanı sıra Türkiye'den de katılımcıların bulunduğu 48 katılımcı "7'den 70'e Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında 10 gün boyunca Çorum'da obezite konusunda gençleri ve aileleri bilgilendirerek fiziksel hareketi teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje ile birlikte ziyaretler gerçekleştiren katılımcılar Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezini de gezmeyi ihmal etmedi. Çorum hayranlıklarını sık sık dile getiren yabancı misafirlere ikramlarda bulunuldu. Merkezde bulunan sportif aktivitelere katılan katılımcılar bowling, masatenisi, voleybol ve dart oynayarak sağlıklı yaşama dikkat çekti. - ÇORUM

Avrupa Birliği, Türkiye, Buhara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle
Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti! Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı

Son Dakika Haberleri
23:34 Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci ve öğrenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
23:32 Irak Meclisinde yeni seçim yasası oylaması ertelendi - Son Dakika
23:28 Bursa'da kimliği belirsiz kişiler apartmana kurşun yağdırdı - Son Dakika
23:27 Muş'ta gözaltına alınan HDP'li başkanların yerine görevlendirme (2) - Son Dakika
23:27 9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:39:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 ülkeden 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezi'ni gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]