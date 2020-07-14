3 ülkeden charter uçuşlar başladı - Son Dakika

3 ülkeden charter uçuşlar başladı

KORONAVİRÜS nedeniyle mart ayından itibaren tüm uçuşların durduğu Fraport- TAV Antalya Havalimanı'nda 1 Temmuz'da başlayan yurt dışı uçuşlar artarak devam ediyor.

KORONAVİRÜS nedeniyle mart ayından itibaren tüm uçuşların durduğu Fraport- TAV Antalya Havalimanı'nda 1 Temmuz'da başlayan yurt dışı uçuşlar artarak devam ediyor. Tarifeli birçok ülkeden gerçekleşen uçuşların yanı sıra Ukrayna, Moldova ve Belarus'tan charter uçuşlar da başladı. Sırada İngiltere, Polonya, Rusya ve Almanya var.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi turizm kenti Antalya'da da hem iç hem de dış hat uçuşlar durdurulmuştu. 1 Haziran itibarıyla iç hatlarda, 1 Temmuz itibarıyla da dış hatlarda uçuşlar başlarken, gün geçtikçe günlük uçuş sayıları da hızla artıyor. Birçok ülkenin 'bayrak taşıyıcısı' konumundaki havayolu şirketine ait uçaklar Fraport-TAV Uluslararası Antalya Havalimanı'na inmeye başladı.

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HANGİ YABANCI HAVAYOLLARI GELİYOR

Türk Hava Yolları, Sunexpress, Pegasus gibi Türk havayolu şirketlerinin yurt dışı uçuşları haricinde çok sayıda yabancı havayolu şirketine ait yolcu uçakları da yeniden Antalya Havalimanı'na inmeye başladı. Fraport-TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, günlük ortalama uçak sayısının 140'a ulaştığını belirterek, "Lufthansa, Azur Air Ukraine, Ukraine International, SkyUp Airlines, Windrose, Air Astana, Edelweiss, Norwegian Air, Swiss International, Belavia, Air Serbia, FlyBosnia uçuş gerçekleştiriyor" dedi.

İNGİLTERE'DE 15 TEMMUZ PLANI

Türkiye'ye seyahat sınırını kaldıran ülkelerden ve en önemli pazarlardan biri olan İngiltere'den uçuşlar hakkında bilgi veren Varol, "Şu anda AYT'den Sunexpress ve Turkish Airlines İngiltere'ye uçuş gerçekleştiriyor. Bunun dışında 15 Temmuz için bazı havayollarının planlamaları var. Özellikle Jet2.com'un 15 Temmuz itibariyle 2020 yaz sezonu boyunca İngiltere'den 9 farklı rotada Antalya'ya ciddi planlamaları var. 1 Ağustos'ta da Easyjet ve TUI, İngiltere'den AYT'ye uçuşlara başlıyor" diye konuştu.

ÜÇ ÜLKEDEN CHARTER BAŞLADI

Almanya'dan Lufthansa ve Sunexpress'in yolcu profilinin şu anda aynı olduğuna işaret eden Deniz Varol, "Almanya'nın seyahat uyarısı devam ettiği müddetçe yoğunlukla Alman turistler yerine Türk kökenli vatandaşlar seyahat etmekte. 1 Temmuz itibariyle Ukrayna, Belarus, Moldova ülkelerinden charter uçuşlar başladı. Diğer beklenen charter pazarları sırayla İngiltere, Polonya, Rusya ve Almanya" dedi.

İNGİLTERE PROGRAMLARI YAPILIYOR

Seyahat uyarısının kaldırılmasıyla birlikte İngiltere pazarıyla ilgili bazı tur operatörleri, uçuş programlarını açıklamaya başladı. TUI ve EasyJet Holidays 1 Ağustos'ta Türkiye operasyonlarına başlayacağını duyurdu. TUI uçuş başlatacağı destinasyonlar arasına Türkiye'den Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir'i ekledi. Jet2'nin Türkiye operasyonları ise 16 Temmuz itibariyle kademeli olarak başlıyor. Dalaman, Antalya ve Bodrum'dan Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Londra STN, Manchester, Newcastle'a, ayrıca Dalaman'dan Belfast'a uçuşlar gerçekleşecek.


Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 ülkeden charter uçuşlar başladı - Son Dakika
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