Halter milli takımları, Tokyo Olimpiyatlarına Antalya'da hazırlanıyor

Cezayir, Fas ve Tunus Halter Milli Takımları, Tokyo Olimpiyatları için Antalya'nın Kemer ilçesinde kamp yapıyor.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kemer'de 27 Temmuz'a kadar kamp yapacak olan milli takımlar, ardından olimpiyatlara katılmak üzere Tokyo'ya hareket edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli takım sporcularından Walid Bidani, Nouha Landoulsi, Ramzi Bahloul, "Antalya'ya ve Kemer'e olimpiyat oyunlarına hazırlık için geldik. Çok çalışıyoruz. Burada mutluyuz ve iyi hazırlanıyoruz. 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında madalya almayı umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise üç ülkenin milli sporcularını ilçede ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını bildirdi.

Milli takımları Kemer'e getiren seyahat acentesinin sahibi Serdar Balta da Kemer'in kamp için oldukça ideal bir yer olduğunu belirtti.