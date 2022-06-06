3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Sırbistan'a gidemeyen Rus Bakan Lavrov'dan ilk açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6-7 Haziran tarihlerinde Sırbistan'a düzenleyeceği resmi ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.

ZİYARET İPTAL EDİLDİ

Rusya'nın Bulgaristan Büyükelçisi Eleonora Mitrofaona, Bulgarista'nın Lavrov'un Sırbistan'a uçuşuyla ilgili hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Bulgaristan'dan gelen bu haberin ardından Karadağ Dışişleri Bakanlığından kaynaklar da hava sahasını kapatma kararı aldıklarını kamuoyuna paylaştı. Kuzey Makedonya'nın da bu yönde karar aldığı öğrenilirken, bu 3 ülkenin Lavrov'un uçuşunu engellemesi üzerine söz konusu resmi ziyaret iptal edildi. Sırbistan tarafı hava kısıtlamalarının üzerine Lavrov'un ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu.

"HENÜZ IŞINLANMA KONUSUNDA UZMANLAŞMADIK"

Rus tarafından diplomatik bir kaynak, ziyaretin iptal olması sonrası yaptığı açıklamada "Diplomasimiz henüz ışınlanma konusunda uzmanlaşmadı" dedi.

LAVROV'DAN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili konuşan Lavrov ise "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." ifadelerini kullandı.