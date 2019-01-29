3.ulusal Antarktika Bilim Seferi" Ekibinin Tarihi Yolculuğu Başladı

ANTARKTİKA'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında "3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne katılacak Türk ekibi bugün yola çıktı.

ANTARKTİKA'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında "3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne katılacak Türk ekibi bugün yola çıktı. 25 kişiden oluşan bilim ekibini Atatürk Havalimanı'ndan uğurlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, büyük bir sevinç duyduklarını belirterek, "İnşallah bu yıl yapılacak bilimsel çalışmalar artık Antarktika'da kalıcı üs kurulmasına öncü olan bir çalışma olacak" dedi.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı. Bu yıl 17'si Türk, 8'i yabancı, toplam 25 katılımcının yer aldığı sefere katılanları İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal uğurladı. Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlenen uğurlama programında konuşan Vali Şahin, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacak Türk ekibini uğurlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



VALİ YERLİKAYA: KALICI ÜS KURULMASINA ÖNCÜ OLAN BİR ÇALIŞMA OLACAK



Yerlikaya, "Büyük sevinç duyuyoruz. Şehrimizin bilim yuvası olan İTÜ'nün gayretleriyle bu sefer az sonra başlayacak. Bayrağımız Antarktika'da bilim uğruna dalgalanacak. Antarktika'da yaşayan yerli yok ancak orada bilimsel araştırma yapan kalıcı 100 üs var. Bizim arkadaşlarımız, 3 yıldır oraya giderek 30-40 gün boyunca kendi üslerini kuruyor. Çalışmalarını yüz akıyla yapıyor ve geri dönüyor. İnşallah bu yıl yapılacak bilimsel çalışmalar artık Antarktika'da kalıcı üs kurulmasına öncü olan bir çalışma olacak" dedi.



Vali Yerlikaya 25 kişilik heyete, "Sıhhatle gidip afiyetle dönmeleri" temennisinde bulunarak, "Bu bilimsel sefer hangi vizyon hangi hedefle planladıysa ona ulaşılması başarılmış olmanın sevinciyle ülkemize dönmelerini temenni ediyoruz. Biz de Mevlüt Uysal Bey ile bu sevince ortak olmak için geldik. Bu yolculuğun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Mevlüt Uysal da konuşmasında yapacağı çalışmalar için Türk bilim ekibine başarı dileklerini sunarak, "İnşallah sağlıklı bir şekilde gidip gelirler. Dönüşte de onları burada coşkulu bir şekilde karşılarız" diye konuştu.



EKİP LİDERİ DOÇ. DR. ÖZSOY: ANTARKTİKA'DA BİLİM YAPMAK BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ



Ekibin lideri olan İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy'da yapılacak çalışmalara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne hazırız" diyen Özsoy, "17 Türk araştırmacımızla beraber yola çıkıyoruz. Sefer gerçekten meşakkatli olacak. Toplamda 13 bilimsel proje ile beraber gidiyoruz. Antarktika'da bilim yapmak bizler için çok önemli. Antarktika'nın genel doğası hakkında ve iklim değişimi ile ilgili genel yapısını hakim olmak adına bu projelerin her birinin ayrı ayrı büyük önemi var. Bu sefer 40 gün sürecek. Geçici üs yerleşkemizi kuracağız. Kalıcı üs ile ilgili irade sayın Cumhurbaşkanımızın istekleri doğrultusunda çalışmalar başladı. İnşallah 2023 gibi bu hedefe ulaşma niyetindeyiz" diye konuştu.



ÜNLÜ REKORTMEN SPORCU DA HEYET ARASINDA



Antarktika'ya giden heyet arasında Dünya Serbest Dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen de yer aldı. Çok heyecanlı olduğunu belirten Ercümen, "Bugüne kadar hep hesaplanabilen dalışlar yaparken burada hesaplanamayan sıcaklığın oldukça düşük olduğu bir ortama gidiyoruz. Buradaki en önemli amaç ülkemizin orada bir bilim üssünün oluşturulmasıdır. Ben de milli sporcu olarak dalışlarımla hem ülkemizi hem de bilim insanlarının örneklemelerine destek olacağım" dedi.







EKİP PEK ÇOK ALANDA ARAŞTIRMA YAPACAK



İstanbul Valisi Yerlikaya ile Mevlüt Uysal, Antarktika'ya hareket eden ekibi tek tek uğurladı. Heyet THY'nin tarifeli seferiyle Arjantin'e oradan Şili'ye geçecek ve kalan yolculuğu gemi ile yapacak.



TAE III seferine toplamda 17'si Türk olacak şekilde 25 araştırmacı, meteorolojik çalışmalardan emniyet çalışmalarına, çevresel DNA örneklemesinden, bitki, ağır metal örneklemesine kadar pek çok alanda araştırma yapacak. Sefere bilim insanlarının yanı sıra, Lojistik ve Yönetimsel ekip ile kameraman gibi önemli görevler üstlenen katılımcılar da bulunuyor.



TÜRK BİLİM KAMPI KURULACAK



Türkiye'nin Antarktika Anlaşmalar sistemi içinde danışman ülke statüsüne geçme hedefinde Türkiye'nin özgün bilimsel çalışmalarla Antarktika'da varlık göstermesi hedefleniyor. Bilim insanları çeşitli çalışmalar yaparak Türklerin Antarktika'da bilim yapması gerektiğini ortaya koyarken Kıta'da yapılan bilimlerin en iyisini gerçekleştirmeyi de amaçlıyor. Üçüncü Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nde ise Horseshoe Adası'nda 3 modül (konteyner laboratuvar yaşam yeri) şeklinde yine bir Türk Bilim Kampı kurulacak.



İstanbul Teknik Üniversitesi koordinasyonunda ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Niğde Ömer Halis Üniversitesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, SHOD, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da aralarında bulunduğu 13 kurum ve Anadolu Ajansı'nın da katıldığı TAE III'de proje başvurusu ile seçilen 8 farklı proje bulunuyor.



- İstanbul

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