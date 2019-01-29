3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi İçin Türk Ekip Yola Çıktı

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunacak Türk bilim ekibi bu gün yola çıktı.

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunacak Türk bilim ekibi bu gün yola çıktı. Ekipte bilim adamlarının yanı sıra Milli Sporcu Şahika Ercümen'de katıldı.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi bugün başladı. 17'si Türk, 8'i yabancı, toplam 25 katılımcının yer alacağı seferde, 40 gün boyunca pek çok alanda bilimsel araştırma yapılacak. Bilim ekibinde ayrıca Milli sporcu Şahika Ercümen'te yer aldı.



"Milli sporcu Şahika"



Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetiyle "beyaz kıta"ya gitti. Ercümen, sefer kapsamında Antarktika'nın buzlu sularında dalış gerçekleştireceğini belirterek, "Tabii çok heyecanlıyız. Yola çıkıyoruz. Birkaç gün içinde orada olacağız. Benim yapacağım hep hesaplanabilir dalışlar olurken, burada bir anda penguenlerle balinalarla karşılaşabileceğim, sıcaklığın çok düşük olduğu bir ortama gidiyoruz. Buradaki amaç ülkemizin orada bilim üssü oluşturması ve bilim insanlarının yapacağı araştırmalar. Bende Milli sporcu olarak dalışlarımla ülkemizi orada temsil edeceğim. Hem de orada bilim insanlarının çalışmalarına destek olacağım. Zaman çok kısıtlı olsa da biraz çalışma ve hazırlanma fırsatı buldum. Özellikle Erzurum ilinde soğuğa alışmayla ilgili çalışmalar yaptım. Çok heyecanlıyım" dedi.



"Bilim üssü"



Türk Bilim Ekibi Şefi Doç. Dr. Burcu Özsoy da, "Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı uhdesinde İstanbul Teknik Üniversitesi koordinasyonunda 3. Antarktika Bilim üssü seferine hazırız. 17 Türk araştırmacımızla beraber yola çıkıyoruz. Sefer gerçekten meşakkatli olacak. Çünkü toplam da 13 bilimsel proje ile gidiyoruz. Antarktika bilim yapmak bizler için çok önemli. Antarktika'nın genel doğası hakkında ve iklim değişiklikleri ile ilgili genel yapısına hakim olmak amacıyla ayrı ayrı bu projelerin çok büyük önemi var. Geçici üssü kuracağımız alanda topografya ve deniz haritası çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.



"2023 hedef"



Doç. Dr. Özsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilime çok önem verdiğini belirterek, "Bu sene itibari ile 3'ncü seferimiz ile geçici yerleşkemizi kuracağız ve orada bırakacağız. Bunun haricinde kalıcı üssümüz ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın bilime destekleri ve istekleri doğrultusunda kalıcı üs ile ilgili çalışmalarımız da başladı. 2023 yılında Antarktika bölgesinde kalıcı üssümüzü kurmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



Antartika'ya giden bilim insanları için Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. kez bilimsel araştırma için Antarktika'ya gideceğini hatırlatarak, "Ekimizi birazdan uğurlayacağız. Bayrağımız Antarktika'da bilim uğruna dalgalanacak. Antarktika'da yaşayan yerli yok, ama orada bilimsel araştırma yapan kalıcı 100 tane üs var. Bizim arkadaşlarımız uzun yıllar oradaki kalıcı üslere misafir olarak katılıp, bilimsel çalışmalarını bugüne kadar yaptılar. Ama 3 yıldan bu yana kendi ekibimiz 30-40 gün bu geçici üslerde kalıyor. Kurdukları geçici üste çalışmalarını yüz akıyla yapıp ülkemize dönüyorlar. İnşallah bu yıl ki ziyaret kalıcı üst kurmaya öncü, vesile olan bir çalışma olacak. Arkadaşlarımız tecrübeli. Çok defa katılan arkadaşlarımız var bu çalışmaya. Bu çalışmaya katılan bir çok bakanlıktan, kurum, kuruluş ve Anadolu Ajansı'ndan arkadaşlarımız var. Temennimiz duamız sıhhatli gidip afiyetle dönmeleri. Bu bilimsel sefer hangi vizyon ve hedef ile planlandıysa o hedefe ulaşılmış, o vizyon başarılmış sevinci ve onuruyla ülkemize dönmeleri. Kazasız, belasız, güler yüzle uğurladığımız gibi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan büyük bir coşku ile sizleri karşılamayı temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Antartika'daki doğa şartlarına dikkat çekerek, "Yaz aylarında bile eksi 15-20 derecenin olduğu bir yerde araştırma yapılıyor. Onun için diyoruz ki kazasız belasız gidip gelirler inşallah. İnanıyorum orada yaptıkları bilimsel çalışma ülkemizdeki diğer bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olacaktır. Giden ekibe başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı gidip gelirler. Çoşkulu bir şekilde dönüşte yine burada karşılarız" dedi. - İSTANBUL

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