"3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı"nı 375 bin kişi ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı" 375 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Karaköprü ilçesi 11 Nisan Fuar Merkezi'nde 10 gün önce açılan fuara 250 yayınevi ile yaklaşık 200 şair ve yazar katıldı.

Fuar boyunca yazarlar, okuyucularla buluşup kitaplarını imzaladı ve söyleşiler gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç şehirlerinden olduğunu belirterek, kentte gençlere kitap okuma alışkanlığı aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Herkesin günlük kitap okuması gerektiğine dikkati çeken Beyazgül, "Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı, her yaştan vatandaşın katılımıyla imza günleri, söyleşi, paneller ve çeşitli etkinliklerle sona erdi. 10 günlük süre boyunca toplamda 375 bin kişinin ziyaret ettiği fuarımız rekor bir katılım ile Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı oldu. Gençlerde aidiyet duygusu oluşturmak için belediye olarak her zaman gençlerimizin istediği projeleri geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.