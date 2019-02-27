3. Uluslararası 12. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu

İzmir'de Ege Geriatri Derneği tarafından düzenlenen "3. Uluslararası 12. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu" Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İzmir'de Ege Geriatri Derneği tarafından düzenlenen "3. Uluslararası 12. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu" Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapıldı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği sempozyumda konuşan Psikolog Mevlüt Ülgen, amaçlarının ileri yaştaki bireylerin taleplerine ilişkin farkındalığın artırılması ve geleceğe yönelik ortak çalışma platformlarının oluşturulması olduğunu ifade etti.



Yaşlı bireylerin yaşamın öznesi olduğunu söyleyen Ülgen, yaşlıların toplumsal yaşama dahil edilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay ise sürekli yaşlanan bir dünyada, sağlık alanında yaşanan teknolojik gelimelerle yaşam ömrünün artmaya başladığına dikkati çekerek bakanlık olarak bu alanda yeni hizmetler oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ise yaşlı dostu kent ünvanını haketmiş İzmir ile gurur duyduğunu belirterek büyükşehir belediyesinin yaşlılara yönelik hizmetlerini anlattı.

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