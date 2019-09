Bu yıl 4-6 Ekim arasında "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenecek "3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali"nin tanıtımı yapıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve gastronomi dünyasından temsilcilerin katılımıyla Ortaköy'deki Feriye Lokantası'nda düzenlenen basın toplantısında festivale ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Vali Demirtaş konuşmasında, Adana'nın tarihi, coğrafi ve stratejik konumu ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış geniş kültürel zenginliğinin festivalde onlarca farklı lezzetle ziyaretçilerini bekleyeceğini söyledi.

Adana'nın malzeme kalitesi ve zenginliğiyle geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden olduğunun altını çizen Demirtaş, "Bizler de yerel mutfağımızın değerlerini koruyarak, bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın yoğun gayreti içerisindeyiz. Festival süresince Adana'nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü, ülkemize ve tüm dünyaya tanıtacağız. Böylelikle Adana mutfağının tüm unsurlarını ziyaretçilerimizle paylaşırken, unutulmaya yüz tutan geleneksel yemek bilgimizin tanıtımına, bilinirliğinin artırılmasına ve geleceğe aktarılmasına da hizmet edeceğiz. " diye konuştu.

Demirtaş, gastronomi dünyasının önemli isimlerinin festival için Adana'ya geleceğini, festival boyunca tadım oturumları, söyleşiler, paneller ve mutfak atölyeleri gerçekleştireceklerini, Gaziantep ile Hatay'ın da konuk şehirler olarak orada olacağını dile getirdi.

Festivale dünya çapından da katılım olacağını belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

"Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden ve Adana Lezzet Festivali'nde 'Büyük Akdeniz Şöleni'nin bir parçası olacaklar. Öte yandan Akdeniz havzası dışından Güney Kore ve Endonezya da açacakları stantlarla kendi ulusal lezzetlerini, lezzet tutkunlarının beğenisine sunacaklar. Böylelikle Adana'da, Uzak Doğu'dan Akdeniz'e eşsiz bir lezzet şölenine tanık olurken, festivale katılan ülkeler arasında da dostluk ve sevgi köprüsünü hep birlikte inşa edeceğiz."

Demirtaş festivalde Guinness rekoru denemesinin de olacağını aktararak, "Halihazırda 194,5 metrelik et şiş ile dünya rekoru Çin'in elinde. Adanalı işletmemiz de yaklaşık 250 metre uzunluğundaki mangal üzerinde, 222 metrelik et şiş ile Guinnes dünya rekorunu Türkiye'ye getirecek ve 'tek şişte en uzun et pişirme rekoru' Adana'da kırılacak. Böylece Adana Lezzet Festivali bu yıl hem lezzetleri hem de kırılacak Guinness rekoru ile anılacak." ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ise şunları söyledi:

"Yerel mutfağımızın değerlerini koruyarak, bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın gayreti içerisindeyiz. Adana mutfağı, içinde tarih boyunca süzülüp gelen, eşi benzeri olmayan bir bilgi birikimini barındırıyor. Bu özel ve eşsiz mutfak kültürünün, festival sayesinde ülkeleri, kıtaları aşan bir üne kavuşacağından eminim. Festivalin Adana'nın gastronomi turizminde hak ettiği yere ulaşmasında büyük rol oynayacağını düşünüyorum. Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek '3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ni desteklemekten dolayı gurur duyuyoruz."

Festival ünlü şefleri ağırlayacak

Festival kapsamında dünyanın en tanınmış şefleri birçok gösteri yapacak.

Festival, dünyanın en iyi kasabı olarak bilinen Dario Cecchini (İtalya), Juan Jose Lopez (İspanya), Nihad Mamaledzija (Bosna Hersek), Christian Plumail (Fransa), Rafram Chaddad (Tunus), Altin Prenga (Arnavutluk) ve Anissa Helou (Lübnan) gibi önemli isimleri ağırlayacak.

Türkiye'den Cüneyt Asan, Hazer Amani, Danilo Zanna, Ebru Baybara Demir, Eyüp Kemal Sevinç, Yunus Emre Akkor gibi ünlü şefler de ana sahnede Adana mutfağını vurgulayan şovları ve söyleşileriyle festival ziyaretçileriyle buluşacak.