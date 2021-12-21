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3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika

3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali yoğun katılımla gerçekleşti

21.12.2021 09:30

Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) Başkanı ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Edirne'de düzenlenen 3. Uluslararası Balkan Müzik Festivalinin yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirtti.

Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) Başkanı ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Edirne'de düzenlenen 3. Uluslararası Balkan Müzik Festivalinin yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirtti.

Çağrı, AA muhabirine, TRAKSEV tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle 4 gün süren festivale gösterilen ilginin sanatçıları mutlu ettiğini ifade etti.

Festivalin güzel ve başarılı geçtiğini belirten Çağrı, "Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle seyircimizden uzak kalmıştık. Dolayısıyla her ne kadar güzel konserler yaptıysak da seyirciyle yapılan konserler gibi tadı olmuyor. Bu yıl hemşerilerimizin büyük desteğini ve katılımını gördük. Bu bizi çok mutlu etti." dedi.

Çağrı, festivaldeki amaçlarının hem Trakya'yı hem de Balkanlar'ı bir arada müzik kültüründe buluşturmak olduğunu dile getirdi.

Edirne'nin kültür sanat alanındaki faaliyetlerinin büyüyerek arttığına dikkat çeken Çağrı, şunları kaydetti:

"Festivalimiz hem bizden hem de müzikleriyle bize yakın olan dostlarımızın katılımlarıyla gerçekleşti. Bu yıl özellikle Candan Erçetin'in çok büyük desteğini gördüm. Hem bir hemşeri hem de bir sanatçı dostu olarak. Burada bulunmak onun için de çok mutluluk vericiydi. Bu yıl Candan Erçetin'i hemşehrileriyle buluşturmuş olduk. Konsere inanılmaz bir katılım oldu, salona sığmadık ve dışına taştık. Tabi ki gönlümüz çok daha büyük salonları olsun isterdi."

Edirne'nin, kültür sanat noktasında Türkiye'nin değil dünyanın gözdesi olmaya aday bir şehir olduğunu vurgulayan Çağrı, "Edirne'ye gelen konser sanatçıları hep dünyanın en önemli isimleri. Birçok büyük, şehre gelmezken Edirne'mize böyle isimler gelmiş ve gelmeye devam etmekte." diye konuştu.

Çağrı, Edirne'den festivale destek veren kurumlarla Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti ve kente daha büyük konser salonları inşa edilmesi gerektiği fikrini aktardı.

3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali yoğun katılımla gerçekleşti
3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali yoğun katılımla gerçekleşti
3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali yoğun katılımla gerçekleşti
3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali yoğun katılımla gerçekleşti

Trakya Bölgesi, Serkan Çağrı, Edirne, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika


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