Son Dakika Haberleri: 3. Uluslararası Batman Yarı Maratonu

3. Uluslararası Batman Yarı Maratonu

18 dakika önce

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Batman Yarı Maratonu'nda erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda ise Sevilay Eytemiş birinci oldu.

3. Uluslararası Batman Yarı Maratonu, System.String[]
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Batman Yarı Maratonu'nda erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda ise Sevilay Eytemiş birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Batman Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen yarı maratona Türkiye, Kenya ve Etiyopya'dan yaklaşık 250 atlet katıldı.

Batman Belediyesi önünden başlayan 21 kilometrelik yarı maratonda erkeklerde Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw 1 saat 3 dakika 51 saniye ile birinciliği, aynı ülkeden Fetene Alemu Regasa 1 saat 4 dakika 54 saniye ile ikinciliği, Aykut Taşdemir ise 1 saat 6 dakika 1 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Sevilay Eytemiş 1 saat 14 dakika 27 saniye ile birinci, Şeyma Yıldız 1 saat 16 dakika 34 saniye ile ikinci, Latife Güneş ise 1 saat 19 dakika 57 saniye ile üçüncü oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:20 Kaynak: AA

Spor
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