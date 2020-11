3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali çevrim içi yapılacak - Son Dakika

Bu yıl Yunus Emre anısına düzenlenen 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, 11-13 Aralık'ta çevrim içi gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festivalde, 48 kısa ve 3 uzun metraj toplam 51 film, "www.dostlukfilmfestivali.com" adresinde sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye'de ilk kez gösterime girecek filmlerin de yer aldığı festivalin tanıtım toplantısı, Festival Genel Koordinatörü Mehmet Lütfi Şen ve Festival Başkanı Faysal Soysal'ın katılımıyla Akademi Beyoğlu'nda yapıldı.

"Festival sayesinde dostluğun hafızasını da üretmiş oluyoruz"

Festival Genel Koordinatörü Mehmet Lütfi Şen, AA muhabirine, Dostluk Kısa Film Festivali'nin temasının yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun "Dostluk Üzerine" yaptığı konuşmadan ilham alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl Anadolu'daki bir bilge, şair ve düşünür üzerinden atıflarla giden bir festival inşa etmiş olduk. Dostluk mayası Anadolu'da var. Biz bunu yaşıyoruz. Modern dünyanın ve küreselleşmenin etkisiyle bu maya azalmaya başladı. Ancak yine de bütün dünyayı kurtaracak maya burada. Tabiata dost olmazsak iklim bozulur, coğrafyaya dost olmazsak canlı türleri yok olur. Dostluk Film Festivali bu noktadan çıkmış bir çığlıktır. 3 yılda çok güzel bir yere geldi."

Dostluk fikrini ve anlayışını dünyaya anlatmakta festivalin bir köprü görevi gördüğüne dikkati çeken Şen, "Bütün bu şartlara rağmen dostlukla ilgili çekilmiş harika filmlerle buluşacağız. 51 film var ve bu filmler sayesinde dostluğun hafızasını da üretmiş oluyoruz. Bu konuda çok mutluyum. Yunus Emre, 800 yıl öncesinden bütün dünyaya seslenmiş çok önemli bir sanatçı. Onun söylediklerine belki onun yaşadığı dönemden daha fazla muhtacız. O karmaşanın içinden bize ümidi ve dostluğu aşıladı." dedi.

"Filmler ücretsiz olarak izlenebilecek"

Festival Başkanı Faysal Soysal ise bu yıl festivale 33 ülkeden 301 filmle başvuru yapıldığını vurgulayarak, 16 kısa filmin yarışacağını söyledi.

Soysal, Türkiye'de ilk kez gösterime girecek 3 uzun metraj filmin de festivalde yer aldığına işaret ederek, "Jüri üyelerimiz arasında senaryo danışmanı Öktem Başol, sinema ve dizi oyuncusu İrem Altuğ bulunuyor. Jüri başkanımız da görüntü yönetmeni Vedat Özdemir. İlk defa bu yıl jüri başkanımızı hem kısa film deneyimi olan hem de teknik anlamda da başarısı ön planda olan sanatçıdan seçmek istedik." ifadelerini kullandı.

Gösterimlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çevrim içi olarak yapılacağını aktaran Soysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filmler 'www.dostlukfilmfestivali.com' adresinden seans seans ücretsiz olarak gösterilecek. Türkiye'den herkes izleyebilecek. Sosyal medya hesaplarımızdan da Türk yönetmenlerle söyleşiler gerçekleştirilecek. 5 tane Türk filmi var bu sene yarışmada. Türk yönetmenler burada oldukları için, onlarla kapalı devre bir ortamda filmleri üzerine söyleşiler yapacağız. Seyircilerimizin sorusu olursa onlara yanıtlar arayacağız. Eğer bir sorun olmaz da izin alabilirsek ödül törenimizi de Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapacağız."

10 ülkeden 16 kısa film ödüller için yarışacak

Yunus Emre anısına düzenlenen festivalde bu sene, 10 ülkeden 16 kısa film ödüller için yarışacak. Türkiye'den 5, İran'dan 3, Fransa, ABD, İtalya, Kırgızistan, Hırvatistan, Almanya, Gana, Bosna Hersek'ten birer filmin bulunacağı yarışma seçkisinde animasyon ve kurmaca filmler yer alıyor. Yarışma seçkisinin yanı sıra festivalde bu sene "Yarışma", "Kırk Yıllık Hatır", "Panorama" ve "Özel Gösterim" seçkilerindeki gösterimlerin yanı sıra konferanslar, söyleşiler ve atölyeler yapılacak.

Festivalin yarışma seçkisinde, "Tor", "Dummy", "Where We Come From", "Shriek-Vaveyla", "Le Syndrome Archıbald", "Çamaşır Suyu", "On The Boat", "The American Bull", "Anı", "The Leak", "My Border, My Forest", "The Red Fıre", "Yağmur, Şnorkel ve Yeşil Fasülye", "Interstate 8", "Bir Nehir Kıyısında ve "Da Yıe" filmleri gösterilecek.

"Kırk Yıllık Hatır" seçkisinde "Başka Vatanımız Yok", "Majid'den Sevgilerle", "Replacement", "Maradona's Legs", "Return", "Merkeb-i Mesai", "Gaza Footbullet", "Meryem Ana", "Behınd The Glasses", "Zamanın Rengi", "Kar Tanesi", "Nuovo Cınema Paravırus", "Çay Var İçersen", "Büyülü Fener Bekçileri" ve "Bullmastıf" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin "Panaroma" seçkisinde "Anuş", "Paydos", "Fermuar Ucu (Qulpik)", "Gabriel", "The Fosterless", "Boars", "Moon Drops", "Colpa Del Mare", "The Assistant", "Close Your Eyes And Look At Me", "Dry Sea", "Deja Vu", "Direk Aşk","Circo de La Vıda","Rebel", "Yağmur Olup Şehre Düşüyorum" ve "Sticker" filmlerinin gösterimi yapılacak.

Özel Gösterim Seçkisinde ise Bosna Hersek'ten 11 yönetmenin gerçekleştirdiği "See Factory Sarajevo Mon Amour" filmi, Yunanistan'dan jüri üyesi Maria Lafi'nin "Holy Boom" filmi, Azerbaycan'dan ise yine bu yılki festival jürisinde bulunan Yönetmen Hilal Baydarov'un "When the Persimmons Grew" filmi yer alıyor.

Festivalde ayrıca, Necip Sarıcı'ya "Dostluk Onur Ödülü" takdim edilecek.

Birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Türkiye'den bir kısa film yönetmenine sonraki filmine destek için "Yunus Emre Dostluk Teknik Destek Ödülü" ve bir filme de "Kızılay Dostluk Ödülü" verilecek.