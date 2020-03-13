"3. Uluslararası Erbakan Ödülleri' töreni ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel '3. Uluslararası Erbakan Ödülleri' töreni ertelendi - Son Dakika

"3. Uluslararası Erbakan Ödülleri' töreni ertelendi

6 saat önce

ESKİ Başbakanlardan Necmettin Erbakan adına bu yıl 3'üncüsü yapılacak olan "Uluslararası Erbakan Ödülleri" töreni ileri bir tarihe ertelendi.

ESKİ Başbakanlardan Necmettin Erbakan adına bu yıl 3'üncüsü yapılacak olan "Uluslararası Erbakan Ödülleri"  töreni ileri bir tarihe ertelendi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yarın yapılması planlanan törenle ilgili Uluslararası Erbakan Ödülleri Platformu tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kamu otoritelerinin halk sağlığı ve güvenliğini korumak için aldığı kararlara paralel olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde yaklaşık 2  bin kişinin katılacağı programımız ileri bir tarihe alınmıştır. Törenin gerçekleştirileceği yeni tarih en yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.


- İstanbul
Lütfi Kırdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:09 Kaynak: DHA
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