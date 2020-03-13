3. Uluslararası Erbakan Ödülleri Töreni ertelendi - Son Dakika

54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı ve Milli Görüş hareketi lideri merhum Necmettin Erbakan adına, 14 Mart'ta düzenlenmesi planlanan 3. Uluslararası Erbakan Ödülleri Töreni ertelendi.

Uluslararası Erbakan Ödülleri Platformundan yapılan açıklamada, kamu otoritelerinin koronavirüs salgını riski nedeniyle halk sağlığı ve güvenliğini korumak için aldığı kararlara paralel olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde yaklaşık 2 bin kişinin katılacağı, programın ileri bir tarihe alındığı belirtildi.

Açıklamada, törenin gerçekleştirileceği yeni tarihin en yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.