3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (1) - Son Dakika

3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (1)

6 saat önce

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Etkinlik videosunun izlenmesi Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın kürsüye gelişi Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Etkinlik videosunun izlenmesi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması

ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı. (1)

3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (1)

Bilal Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:10 Kaynak: AA
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