3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (2) - Son Dakika

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3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (2)
7 saat önce
Salondan ve katılımcılardan görüntüler Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:15 Kaynak: AA
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması
ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı. (2)
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