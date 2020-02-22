3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (2) - Son Dakika

3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (2)

7 saat önce

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması

ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı. (2)

3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (2)

Bilal Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:15 Kaynak: AA
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