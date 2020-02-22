3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (4) - Son Dakika

3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (4)

6 saat önce

3. Uluslararası Etnospor Forumunda oturumuna katılan konuşmacılar Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması Konuşmalardan görüntüler Salondan görüntü ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3.

3. Uluslararası Etnospor Forumunda oturumuna katılan konuşmacılar

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması

Konuşmalardan görüntüler

Salondan görüntü

ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezindeki bir otelde başladı. (4)

3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (4)

Bilal Erdoğan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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