3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (4) - Son Dakika

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3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (4)
6 saat önce
3. Uluslararası Etnospor Forumunda oturumuna katılan konuşmacılar Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması Konuşmalardan görüntüler Salondan görüntü ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:14 Kaynak: AA
3. Uluslararası Etnospor Forumunda oturumuna katılan konuşmacılar
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması
Konuşmalardan görüntüler
Salondan görüntü
ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezindeki bir otelde başladı. (4)
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