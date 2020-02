3. Uluslararası Etnospor Forumu sona erdi - Son Dakika

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların ihya edilmesinin ve çocukların bu sporları yapıyor hale gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde Dünya Etnospor Konfederasyonunca bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu sona erdi.

Forumun kapanış konuşmasını yapan Bilal Erdoğan, toplumların artık köklerine indiğini belirtti.

Her toplumun kendine has bir kimliğe sahip olduğunu ve bu kimlik sayesinde değer kazandığını anlatan Erdoğan, "Her bir ülke bir renk. Her bir toplum bir renk. Dolayısıyla geleneksel sporlar açısından baktığımızda, bunların ihya edilmesi çok önemli. Çocukların bu sporları tekrar icra eder hale gelmeleri, sporları canlandırmak, kültür ve kimliğimizi korumak son derece önemli." diye konuştu.

Dünyanın son dönemlerde huzur dolu bir ortama kavuşamadığına dikkati çeken Erdoğan, sorunların çözüm yolunun karşılıklı saygıdan geçtiğini dile getirdi.

Karşılıklı saygının, her toplum ve ulusun kendi kültürlerini dikkate aldığında ve bunun üzerinde bir şeyler inşa ettiğinde gerçekleştiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Spor, bunun bir yolu. Sporun etrafındaki müzik, formalar her biri çok değerli. Tüm katılımcılar bu forumda çok önemli katkılarda bulundu. Bu sene burada çok daha fazla sayıda yabancı bakan bir araya geldi. Bu sayede işin hükümet yönünü ele alma imkanı bulduk. Karşılıklı tanışmalar, bu bağların oluşturulmuş olması, burada gerçekleştirdiğimiz bu ağ son derece değerli. Hepinize teşekkür ediyorum."

Forumun her yıl daha büyük bir şekilde yapılması için çaba gösterdiklerini aktaran Erdoğan, giderek büyüyen bir grup ile daha güzel günler göreceklerine inandıklarını belirtti.

Erdoğan, toplumun her kesiminin bu işin içine çekilebileceğini düşündüklerini ve bunun da dünyayı yaşanması daha güzel bir yer haline getireceğini kaydetti.

2. Geleneksel Spor Ödülleri verildi

Forumun sonunda 2. Geleneksel Spor Ödülleri de sahiplerini buldu.

Törende Bilal Erdoğan tarafından "Destekleyici Akademisyen" dalında Prof. Dr. Mehmet Türkmen'e, "Genç Sporcu" dalında Şamil İslamov'a, "Tecrübeli Sporcu" dalında Lojos Kassai'ye, "Geleneksel Spor Organizasyonu" dalında Japon Atlı Okçuluk Derneğine ve "Uluslararası Sponsorluk" dalında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansına (TİKA) ödül verildi. Yakutistan'dan İnnokentiy Grigoriev de "Liderlik Ödülü"ne layık görüldü.