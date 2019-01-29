Son Dakika Haberleri: 3. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi'ne Doğru

3. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi'ne Doğru

8 dakika önce

3. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 14-17 Şubat'ta Bolu'da gerçekleştirilecek.

3. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi'ne Doğru, System.String[]
3. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 14-17 Şubat'ta Bolu'da gerçekleştirilecek.

Yüksek İhtisas Üniversitesi, Koru Ankara Hastanesi ve Doğasında Doğum Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen kongreye, gebelik ve doğum konusunda uzman doktor, ebe, psikolog ve daha birçok profesyonel meslek grubu katılacak.

Bu yıl 3'üncüsü yapılacak kongrenin odak noktasını "doğum" oluşturuyor.

Doğumda anne ve bebek için el birliğiyle çalışan sağlık personelini bir araya getirerek, bilgi, beceri ve iş birliğinin artırılması amacıyla düzenlenen kongrenin başkanlığını Prof. Dr. Aydan Biri ve Prof. Dr. Tamer Mungan üstleniyor.

Doğum ortamlarından doğum pozisyonlarına kadar birçok başlığın tartışılacağı kongreye, Amerika'da 45 yıldır lisanslı ebelik yapan Carol Gautschi de katılarak olağanüstü durumlarda doğumlar için alınacak önlemleri ve zor doğumlardaki teknikleri iki günlük kurs programı dahilinde katılımcılara aktaracak.

Ödüllü kaşif Alegra Ally deneyimlerini paylaşacak

Dünyaca ünlü etnograf ve ödüllü kaşif Alegra Ally de kongrenin konuğu olacak.

Ally kongrenin ikinci günü konuklarla buluşarak, yerli ilkel kabilelerde ve teknolojinin olmadığı zor doğa koşullarında yaşayan kadınların gebelik, doğum ve çocuk yetiştirme serüvenlerini anlatacak.

Yıllar boyu doğum komplikasyonlarına içgüdüsel yöntemler ve geleneksel öğretilerle alınan önlemleri gözlemleyen Ally, deneyimlerini 90 dakikalık fotoğraf-video sunumuyla katılımcılara aktaracak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:01 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastaneye Kaldırılan Yalçın Menteş'in Doktorundan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama! Hırsızlık Şüphelisi Kadınlardan Kendilerini Görüntüleyen Gazetecilere İlginç Sözler: Sen Hala Ölmedin mi?

HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu Günlük Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 18:09:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi'ne Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]