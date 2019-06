3. Uluslararası Global Somali Diaspora Konferansı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Afrika'da Somali'yi öncelikli ülkelerden biri olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye'nin Somali'yle ilişkileri dünyadaki en güzel örneklerden. İkili ilişkimiz karşılıklı dostluk ve kardeşlik temelinde ilerliyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Afrika'da Somali'yi öncelikli ülkelerden biri olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye'nin Somali'yle ilişkileri dünyadaki en güzel örneklerden. İkili ilişkimiz karşılıklı dostluk ve kardeşlik temelinde ilerliyor." dedi.

Global Somali Diasporası (GSD) ve Yunus Emre Enstitüsü organizasyonunda, dünyadaki Somali diasporasının birbirlerini tanımaları, problemlerini çözmeleri ve ortak gündemler oluşturabilmeleri amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Global Somali Diaspora Konferansı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konferansa gönderdiği mesajda, Türkiye'nin, Somali halkının yanında yer aldığını ve bundan sonra da Somalili kardeşlerini desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Konferansta konuşan Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohammed Gulaid, Türkiye'yi gerçek bir dost olarak gördüklerini söyledi.

Gulaid, "Biz Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve Türkiye de bize her alanda destek veriyor. Bunun için kendilerine müteşekkiriz. Somali, ülke içinde birçok sorunla mücadele ediyor. Hem bölgesel sorunlar hem de ülkemizin kendi sorunları bizi çok zorluyor. Türkiye bize en zor zamanlarımızda destek oldu. Somali özgür ve bağımsız bir ülke olarak daha da ileri gitmek istiyor ve bu konuda her zaman Türkiye'yle ortak çalışmalar yapmaya devam etmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da Türkiye'nin Somali ile olan ilişkilerindeki dostluk ve kardeşlik misyonuna dikkati çekti.

Kaymakcı, Afrika'da Somali'yi öncelikli ülkelerden biri olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"En büyük büyükelçiliklerimizden bir tanesi Mogadişu'da kuruldu. Afrika'da en büyük hastanelerden bir tanesini inşa ettik. Biz bunu, insani ve girişimci dış politikamızın bir parçası olarak da yapıyoruz. Bugüne kadar Somali'de gerek TİKA gerek Yunus Emre Enstitüsü gerek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, gerek Dışişleri Bakanlığının çeşitli kurumlara yapmış olduğu yardımlar 1 milyar dolara ulaştı. Her alanda; ordunun eğitiminden tarıma kadar, okulların niteliğinin arttırılmasından sağlık sistemine kadar Türkiye, Somali halkına ve Afrika'ya yardıma devam ediyor.

Bugün burada Somali halkının, Türkiye'nin yardımını takdir ettiğini ve Türkiye'yi bir model ülke olarak gördüğünü gördük. Türkiye denildiği zaman çok ciddi şekilde heyecanlanıyorlar. Türk hükümetinin ve Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu desteğe müteşekkirler. Türkiye'nin Somali ile ilişkileri dünyadaki en güzel örneklerden. İkili ilişkimiz karşılıklı dostluk ve kardeşlik temelinde ilerliyor."

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de Türkiye'nin önde gelen kamu diplomasisi kurumlarından biri olarak Türkiye- Somali ilişkilerine özel önem verdiklerini söyledi.

Ateş, enstitünün Afrika'da son yıllarda birçok alanda atılım gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu kadim kıtanın birçok şehrinde temsilcilikler kurduk. Ana vatanınız olan dost ve kardeş Somali, bu çalışmalarımızda apayrı bir yer tutmakta ve bizi çok heyecanlandırmaktadır. 2017'den bu yana Mogadişu'da faaliyet göstererek bin 500'den fazla kişiye Türkçe öğrettik. Somali Türk Görev Kuvvetleri bünyesinde Somali ordusunun seçkin subaylarına Türkçe öğretimi konusunda destek sağlamaya hala etkin bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konferans serisinin, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan 3 milyon Somalilinin birbirleriyle irtibatını artırması, problemlerini çözmesi ve ülkelerini ileri bir seviyeye taşıması açısından önemli olduğunu dile getiren Ateş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- Somali ilişkilerine yıllardır büyük önem vermiş, bu sayede iki ülke arasında ticari, sosyal ve kültürel bağlar daha da güçlenmiştir. Ben ilişkilerimizin güçlenerek devam edeceğinize canı gönülden inanıyorum." diye konuştu.

GSD Başkanı Jawaahir Daahir de konferans hakkında bilgi verirken "Bu senenin 4 teması var. Bunlar; gençlik, uzlaşma, iş dünyası ve çevre temalarıdır. Bu temalar üzerinde hem karşılaştığımız zorlukları hem de geleceğe yönelik çözüm önerilerini ve çözüm fırsatlarını konuşacağız. Çok çeşitli faaliyetlerimiz var. Somali Diasporasının dünyanın dört bir yanından temsilcileri bulunuyor. Norveç, İsveç, Danimarka, İtalya, İsviçre, Kuzey Amerika, Afrika, Uzak Doğu ülkeleri gibi bölgelerde mevcut." diye konuştu.

Konferansın etkilerinin çok önemli olduğunu anlatan Daahir, şunları kaydetti:

"Bunun gibi uluslararası etkinlikler de yapıyoruz. Her yıl çalışmalarımız gerçekleşiyor. Bunun ne gibi etkileri var? Mesela bir yerde kuraklık oldu ya da bir doğal afet oldu. Güçlerini birleştirerek böyle olaylara çözüm arıyorlar ve yardım götürüyorlar. Diyelim ki bir terör saldırısı oldu. Bu toplantının özelliği, proaktif olmak istememiz. Bir felaket olmadan birlik olalım istedik."

Konferanslar, yarın da devam edecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor

Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar

Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

AK Parti'den Moody's'in Türkiye kararına sert yanıt: Sivrisinek vızıltısından ibaret