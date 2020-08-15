3. Uluslararası İzmir Film Festivali "en iyi" adayları belli oldu - Son Dakika

3. Uluslararası İzmir Film Festivali "en iyi" adayları belli oldu

Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde "en iyi" adayları belli oldu.

3. Uluslararası İzmir Film Festivali

Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde "en iyi" adayları belli oldu.

ASİTEM'den yapılan açıklamaya göre, en iyi sinema filmi dalında 7. Koğuştaki Mucize 14 dalda, Bir Aşk İki Hayat 13 dalda ve Cinayet Süsü de 12 daldaki adaylığıyla öne çıkan yapımlardan oldu.

Festivale yeni eklenen En İyi Televizyon Dizisi ve En İyi Dijital Yapım kategorilerinde ise Afili Aşk 8, Arka Sokaklar 7, Babil 6, Atiye 6, Behzat Ç. 5 ve Aynen Aynen dizisi de 4 dalda aday oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASİTEM Başkanı Muammer Sarıkaya, Uluslararası İzmir Film Festivali'nin önceki yıl vizyona giren her filmi doğal aday kabul etmesi ve kazananları noter onaylı halk oylamasıyla belirlemesi nedeniyle diğer festivallerden farklı olduğuna işaret etti.

Geçen yıl 110 ülkeden 4,5 milyon tekil oy kullanıldığını bildiren Sarıkaya, "Bu yıl ilk hedefimiz en az 5 milyonun üzerinde tekil oy kullanımıydı. Ama dizilerin de oylamaya dahil olmasıyla birlikte aldığımız geri dönüşler bize rekor diyebileceğimiz bir oranda oy kullanılacağının işaretlerini verdi." ifadelerini kullandı.

Uluslararası İzmir Film Festivalinin internet sitesi üzerinden yapılacak oylamada birbirinden güçlü adayların yarıştığını aktaran Sarıkaya, oylama süresince İzmir'in 30 ilçe ve merkezinde devam edecek olan açık hava gösterimlerinin yeniden sinemayla iç içe olunmasını sağlayacağını, Altın Artemis heykelinin sahibi olacak yapımları merakla beklediklerini kaydetti.

Film Festivali, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 13:39

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 3. Uluslararası İzmir Film Festivali 'en iyi' adayları belli oldu - Son Dakika
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