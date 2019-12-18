"3. Uluslararası Kanser Önleme ve Tedavisi için Doğal Ürünler Kongresi" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel '3. Uluslararası Kanser Önleme ve Tedavisi için Doğal Ürünler Kongresi' başladı - Son Dakika

"3. Uluslararası Kanser Önleme ve Tedavisi için Doğal Ürünler Kongresi" başladı

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi ile İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Kanser Önleme ve Tedavisi için Doğal Ürünler Kongresi" başladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi ile İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Kanser Önleme ve Tedavisi için Doğal Ürünler Kongresi" başladı.

ERÜ Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışına, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kongrede konuşan Çalış, ERÜ'nün bu yıl 41. yılını kutladıklarını, önemli bir kongreye evsahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

ERÜ'nün Türkiye'de sayılı araştırma üniversitelerinden biri olduğunu belirten Çalış, şunları kaydetti:

"41 yıllık geçmişi olan köklü bir üniversiteyiz. Gelenekleri olan bir üniversiteyiz. Üniversitemiz, Ankara, İstanbul ve İzmir dışında Anadolu'nun tek araştırma üniversitesidir. 2016 yılında araştırma üniversiteleri belirlenirken sıralama belirtilmemişti. Önce 4 yılda bir araştırma üniversiteleri belirlenecekti ama şimdi 3 yılda bir belirleneceği duyuruldu. İlk defa bu yıl üniversitelerin sıralaması verilmiş oldu. Tabi 2016'daki sıralamayı bilmiyoruz. 2017 yılında 12'nci, 2018 yılında ise 10'uncu sıradayız. 2019 verilerimiz de iyi çıkarsa inşallah iyi çıkacağını ümit ediyoruz, gelecek 3 yılda araştırma üniversitesi olarak devam edeceğimize inanıyoruz. Tabi ki araştırma üniversitesi olmamızda lokomotif fakültelerimiz var. Mühendislik ve fen fakültesi gibi ama eczacılık fakültesi de özellikle araştırma üniversitesi olmamızda büyük katkı sağlayan fakültelerimiz arasındadır. Ben emeği geçen tüm öğretim üyelerimize, tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bu gibi toplantıların özellikle bilgi alışverişi bakımından, iş birlikteliği ortaya çıkarma açısından, üniversitelerarası projelerin ortaya çıkması açısından bir fırsat olacağını düşünüyorum."

Açılış konuşmalarının ardından akademik sunumlar ile devam eden kongre, 20 Aralık'ta sona erecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz
CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi Ünlü spiker Emre Gönlüşen kansere tekrar yakalandı, destek mesajı yağdı Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada

Son Dakika Haberleri
20:34 Katar'ın sağladığı yeni sivil savunma araçları Gazze'ye teslim edildi - Son Dakika
20:34 Uçakta olay çıkaran kadın tutuklandı (1) - Son Dakika
20:33 UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADIN TUTUKLANDI (1) - Son Dakika
20:33 Denizli'de 1 çocuk annesi kendisini iple astı - Son Dakika
20:31 Bodrum'da 1 kişinin öldüğü vinç kazasında bilirkişi incelemesi (2) - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:36:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "3. Uluslararası Kanser Önleme ve Tedavisi için Doğal Ürünler Kongresi" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]