AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "PYD/PKK'yı ve diğerlerini silahlandırarak sadece Türkiye'nin başına bela etmiyorlar aynı zamanda Orta Doğu halklarının arasına büyük bir fitne vesilesi olarak koyuyorlar." dedi.

Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği, Hak-İş ve Memur Sen'in iş birliğiyle bir otelde "Kudüs için hep birlikte" temasıyla 3. Uluslararası Kudüs Konferansı düzenlendi.

Kurtulmuş, dünya barışının kapısının Orta Doğu, bu kapının kilidinin ise Kudüs'teki selamet, barış ve esenlik olduğunu belirtti.

Filistin topraklarının 1947'den bugüne kadar olan değişiminin gösterildiği haritanın, İslam ülkelerinde tarih derslerinde okutulması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Tarih sıkça tekerrür eder ama bizim coğrafyamızda, Anadolu, Doğu Akdeniz, Filistin toprakları ve Sina Yarımadası'na kadar olan bu coğrafyada tarih ne yazık ki çok daha sık tekerrür eder. Bugün vekalet savaşları üzerinden bu coğrafyayı dizayn etmek isteyenler birtakım araçlar kullanıyorlar. Terör örgütlerini kullanıyorlar." diye konuştu.

Kurtulmuş, siyasi coğrafyaların terör örgütleri vasıtasıyla yeniden belirlenmek ve halkların birbirine düşman edilmek istendiğine dikkati çekerek, "Bunun için DEAŞ'ı bir araya getirip, eline silah verip kanlı bir uluslararası terör örgütü haline getiriyorlar. Bunun için PYD/PKK'yı ve diğerlerini silahlandırarak sadece Türkiye'nin başına bela etmiyorlar aynı zamanda Orta Doğu halklarının arasına büyük bir fitne vesilesi olarak koyuyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Suriye'de de vekalet savaşları yaşandığını anlatan Kurtulmuş, "Suriye'de 2011 yılından itibaren devam eden iç savaş ve vekalet savaşlarının ana amacı, terör örgütlerini araç olarak kullanıp, Orta Doğu'yu, bu coğrafyayı, bereketli hilalleri bereketsiz hale getirmek için buraları bir şekilde dağıtmaktır." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye sınırındaki bölgeler ile Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı coğrafyanın beraberliğine işaret ederek, "Sınır hattı boyunca Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla hepimizin ezberlediği bu coğrafya aslında birbirinin devamı olan, hiçbir şekilde birbirinden ayrılması için neden bulunmayan, suni bir şekilde cetvellerle, pergellerle emperyalistlerin çizerek birbirinden ayırdığı coğrafyadır. Tel Abyad, Akçakale'nin tam karşısına düşer. Tel Abyad Arapça'da Akçakale demektir. Tel Abyad ile Akçakale birbirinin mahallesidir. Nusaybin ile Kamışlı birbirinin mahallesidir. Suruç ile Kobani arasında sadece bir tren yolu geçer. Akrabalar, komşular karşı karşıyadır. Ceylanpınar ile Rasulayn birbirinin devamı olan yerlerdir." diye konuştu.

"Dün olduğu gibi bugün de terörü kullandılar"

Filistin topraklarında yaşanan işgali anımsatan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Dün terör örgütleri vasıtasıyla Filistin topraklarına İsrailli yerleşimcileri yerleştirenler, bugünlere gelinebileceğinin hesabını o zamanlardan yapmışlardı. Bir taraftan teröre destek vererek, bir taraftan ümmetin birliğini, beraberliğini parçalayarak, diğer taraftan ümmetin başına bela ettikleri halklarından kopuk diktatörlerle kendilerine yakın yönetimler oluşturarak Orta Doğu coğrafyasında at koşturacaklarını biliyorlardı. Bu bereketli hilali, bu bereketli toprakları talan edeceklerini biliyorlardı. Dünkü emperyalistler ve bugün onların devamı olan neo emperyalistler hem Orta Doğu halklarının özgürlüklerinin üzerine çörekleneceklerini hem de Orta Doğu petrollerini sömüreceklerini biliyorlardı. Dün terörü kullandıkları gibi bugün de terörü kullandılar."

"Emperyalistlerin Orta Doğu halklarını bölmek iradesi çöpe atılmıştır"

Kurtulmuş, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın bölge barışı için taşıdığı önemin altını çizerek, "Barış Pınarı Harekatı, ayrıca Suriye'nin bütünlüğünün korunması meselesidir. Orada güvenli bölge oluşturarak, Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünü sağlama meselesidir. Hepsinden önemlisi terör örgütleri vasıtasıyla bölgenin siyasi haritasının yeniden değiştirilmesi projesinin kaldırılıp çöpe atılması meselesidir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Trump'ın, Cumhurbaşkanımıza üst perdeden yazdığı, bütün uluslararası teamüllere aykırı o mektup, çöp tenekesine atılırken, sadece o mektup çöp tenekesine atılmamış, emperyalist iradenin Orta Doğu halklarını bölmek ve sınırları yeniden dizayn etmek iradesi de çöpe atılmıştır." diye konuştu.

Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'nın İslam ülkeleri için de önem taşıdığını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı sadece Türkiye'nin sınırlarını korumak için değil, İslam ümmetinin birliğini, dirliğini ve geleceğini korumak için yapılmış bir harekattır." dedi.

Arap Birliği ve bazı İslam ülkelerinin siyasi liderlerinin, Barış Pınarı Harekatı'nın karşısında duran sözler söylediklerini hatırlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Onlar ne söylerlerse söylesinler. Biliyoruz ki İslam dünyasının, mazlum ülkelerin halkları bizimle beraberdir ve Türkiye'nin bu çabasını sonuna kadar desteklemektedir. Rasulayn'ı, Tel Abyad'ı o bölgedeki şehirleri korumak, o şehirlerin halkının namusunu, izzetini korumak, Kudüs'ü, işgal edilen Filistin'in halkının izzetini, namusunu korumak gibidir. Türkiye olarak Kudüs davasını, siyasi bilincimizin merkezine koyarak, Kudüs'ü bir mıknatıs gibi kabul ederek, bütün İslam dünyasının ve mazlum milletlerin haklı sesi olan Kudüs davasını daha da yücelteceğiz."