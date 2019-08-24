Son Dakika Haberleri: 3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması
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3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması

1 saat önce

3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması Ordu'da başladı.

3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması, System.String[]

3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması Ordu'da başladı.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen yarışma, Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştiriliyor. Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra KKTC ve Gürcistan'dan 100'e yakın sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç ülkeden sporcuların katılımıyla önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kalitesi yüksek bir etkinlik gerçekleştirildiğini vurgulayan Genç, organizasyona destek olan Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'na teşekkür etti.

Genç, deniz kenarında açık alanda yapılan etkinliğe vatandaşların da ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

Organizasyon, yarın madalya ve kupa töreniyle sona erecek.

Malazgirt, Türkiye, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:14 Kaynak: AA
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