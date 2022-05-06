3. Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi İstanbul'da başladı - Son Dakika

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen 3. Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi İstanbul'da başladı.

Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'ndeki zirve, "Daha Adil Bir Dünya için Küresel Barışın Tesisi" teması ile düzenleniyor.

Zirvenin açılışında konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan, en büyük gençlik toplantılarından birine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek "Model OIC, uluslararası iş birliği, insan hakları, ekonomi, sosyal, kültür ve İİT Gençlik Stratejisi'nin tüm alanlarında fikir, bilgi, deneyim alışverişinde bulunabilmek ve ilgili konuları açıkça tartışabilmek için harika bir fırsat sunuyor. Geleceğe yön verecek gençlerin yetiştirilmesindeki sorumluluğumuzun farkındayız." dedi.

Ayhan, ICYF olarak kuruldukları günden bugüne yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmeleri için gençlere fırsat sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Zirvede işsizlik, sağlık, fırsatlara sınırlı erişim, İslamofobi, aşırılık ve sosyal dışlanma gibi sorunları ele aldıklarını aktaran Ayhan, kritik sorunların çoğunu daha iyi ele almak için üye ülkelerle iş birliği yapmaya devam edeceklerini anlattı.

"Küresel barışın tesisi konuşulacak"

Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Şaban Kurt, vakfın toplumun ve ülkenin problemlerinin çözülmesi için faaliyetler yürütmek üzere kurulduğunu ve model alınabilecek eğitim faaliyetlerine katkı sunduğunu kaydetti.

Vakıf olarak Beyoğlu Anadolu İHL ve ICYF ile imzalanan protokol kapsamında, Uluslararası Model İİT Liseler Projesi'ni 2018 yılından beri düzenlediklerine değinen Kurt, "2018 ve 2019 yıllarındaki iki zirvemizin ardından bu yıl üçüncü zirvemizi düzenleyeceğiz. Birincisinde Kudüs-ü Şerif'i ele aldık, ikincisinde geçmişi ihya ederken geleceğin inşasını konuştuk. Bugün ise burada 'Daha Adil Bir Dünya için Küresel Barışın Tesisi'ni konuşacağız." dedi.

Kurt, zirve ile katılımcı öğrencilerin yabancı dil hakimiyetlerini, İslam coğrafyasındaki sorunlara karşı farkındalıklarını ve diplomasi alanındaki yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Beyoğlu İHL Model İİT Kulübü Kurucu Başkanı Burak Ömer Demir de zirve boyunca yapılacak çalışmalar ile katılımcı gençlerin Türkiye'yi yakından tanıma fırsatı bulacağını söyledi.

Demir, zirvenin hazırlanmasında emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Zirve

Zirveye İslam İşbirliği Teşkilatına üye 56 ülke ve Müslüman toplulukların yaşadığı bölgelerdeki lise seviyesindeki öğrenciler katılıyor.

Zirvede Türkiye'deki Arapça ve İngilizce hazırlık sınıfı bulunan anadolu imam hatip liseleri, uluslararası anadolu imam hatip liseleri, anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve özel okul öğrencilerinden toplam 224 delegenin üye ülkelerin gündemindeki problemleri müzakere etmesi hedefleniyor.

Zirvenin diğer hedefleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'nda da vurgulanan, öğrencilerin yabancı dil, analitik düşünme ve sorunlara çözüm üretebilme becerilerinin geliştirilmesi de yer alıyor.

Dört gün sürecek zirvede katılımcılar organizasyon ekibince kendilerine önceden bildirilmiş olan ülkeleri ilgili komitelerde temsil ederek gündem maddeleri hakkında çözüm önerileri üretecek.

Bu öneriler doğrultusunda karar metinleri yazacaklar ve yazılan karar metinleri ışığında hazırlanacak deklarasyon İİT Genel Sekreterliğine gönderilecek.

Zirvede Kudüs Komitesi'nde " Filistin'de Baskı ve Zulmün Durdurulması İçin Gerekli Adımların Atılması", Enformasyon ve Kültürel İşler Daimi Komitesinde (COMIAC), "Kültürel Yozlaşmaya Karşı İslam Kültürünün İhyası", Gençlik ve Spor Bakanları Konferansında (ICYSM), "İİT Gençlik Stratejisine Ulaşmak: Gençleri Hayatın Her Alanında Güçlendirmek", Çevre Bakanları Konferansında (ICEM) ise "Sıfır Atık Vizyonu: İklim değişikliği ve küresel etkileriyle mücadele için gerekli aksiyonların alınması" oturumları gerçekleştirilecek.

Bu seneki zirvede Kudüs Komitesi ve Enformasyon ve Kültürel İşler Daimi Komitesi çalışma dili Arapça, Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı ve Çevre Bakanları Konferansı çalışma dili İngilizce olarak gerçekleştirilecek.