3. Uluslararası Pakistan Ordusu Takım Ruhu Yarışması'nda Türkiye birinci oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Pakistan Ordusu Takım Ruhu Yarışması'nda Türkiye birinci oldu - Son Dakika

3. Uluslararası Pakistan Ordusu Takım Ruhu Yarışması'nda Türkiye birinci oldu

6 saat önce

Pakistan'da üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Pakistan Ordusu Takım Ruhu Yarışması'nda (PATS) Türkiye birinci oldu.

3. Uluslararası Pakistan Ordusu Takım Ruhu Yarışması'nda Türkiye birinci oldu, System.String[]

Pakistan'da üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Pakistan Ordusu Takım Ruhu Yarışması'nda (PATS) Türkiye birinci oldu.

Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, 1-3 Mart tarihlerinde düzenlenen yarışmaya, Pakistan ordusunun yanı sıra Belarus, Çin, Mısır, Almanya, Endonezya, Suudi Arabistan, Maldivler, Filistin, Rusya, Güney Afrika, Sri Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD, Özbekistan ve Türkiye katıldı.

Ulusal Terörle Mücadele Eğitim Merkezi'nde (NCTC) gerçekleştirilen yarışmada, askerlerin, 25 saha etkinliği de dahil olmak üzere 62 saate yayılan kısa sürede hayatta kalma becerileri ve fiziksel sınırlarının test edilmesi amaçlandı.

En zorlu askeri yarışmalardan biri olan PATS'ta, Türkiye, Uluslararası Takımlarda birinci olarak altın madalya kazanırken, Suudi Arabistan, Sri Lanka ve Güney Afrika gümüş, Pakistan Hava Kuvvetleri takımı bronz madalya kazandı. Karaçi Kolordusu ise en iyi takım ilan edildi.

Etkinliğin kapanış törenine katılarak başarı gösteren takımlara ödüllerini takdim eden Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva, askerleri tebrik etti ve tüm yabancı katılımcılara etkinliğin bir parçası olduğu ve cesaretlerini sergiledikleri için teşekkürlerini dile getirdi.

Suudi Arabistan, Güney Afrika, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:02 Kaynak: AA
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