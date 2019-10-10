Son Dakika Haberleri: 3. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivaline doğru
Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivaline doğru

3. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivaline doğru

2 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 3'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ni izlemek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis kaldıracak.

3. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivaline doğru, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 3'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ni izlemek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis kaldıracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivali izlemek isteyen vatandaşlar için cumartesi günü 08.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydan ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Meydanı'nda ücretsiz servis kaldırılacak.

Fırat'ın incisi Rumkale'de düzenlenecek festivale milli dalgıçlardan Derya Can, Yaren Türk'le, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Dünya ikincisi Sümeyye Boyacı ve üçüncüsü Sevilay Öztürk katılacak.

Festivalde kano, açık yüzme, dragon bot yarışlarının yanı sıra dalış, su kayağı, jet ski, wakeboard, flyboard gösterileri yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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