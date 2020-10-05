- 3. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı - Son Dakika

- 3. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı

- 3. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı.

- 3. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı

SİİRT - Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında konuşlanan gezen sinema tırı içinde ilk film gösterimi, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sağlık çalışanları için düzenlendi. Festivalde bu yıl dezavantajlı guruplar ile pandemi döneminde fedakarca çalışan güvenlik güçleri ile sağlık çalışanları için film gösterimleri yapılacak.

Açılış programında konuşan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 3. Uluslararası Kısa Film Festivalinin açılışını hep beraber yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Biliyorsunuz bu yıl 3.'sünü düzenliyoruz ve bu festivali korona virüs salgınının başından beri mücadele eden başta sağlık çalışanlarına yine bu mücadelede çok önemli görevler alan emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza, öğretmenlerimize yine imamlarımıza bu çalışmalarda yer alan bütün arkadaşlarımıza itham etmek istiyoruz. Festivale destek olan Kültür ve Tuirzm Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğüne emeği geçen herkese çok kıymetli jüriye bütün katılanlara yapımcı, yönetmen bütün katılanlara bütün filmleri yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Siirt için Siirt'imiz için hayırlı olsun" dedi.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Dernek Başkanı Baran Mayda ise "Bu yıl 3.'sünü düzenlediğimiz Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali için Siirt şehir merkezindeyiz. Açılışımızı yaptık. Festivalin tamamı dezavantaj insanlara ithaf edilerek, dezavantajlı meslek guruplarına ithaf edilerek yapılıyor. Festivale 310 film 70'i yabancı 240'ı yerli film olmak üzere katıldı. Bu filmlerin 24 tanesi finale kaldı. 24 kısa filimizin meslek guruplarına izletiyoruz. Onlarında onaylarını alıyoruz. Onlarında favorili filmlerini öğreniyoruz. Onun haricinde 11 kişilik ana jüri üyelerimiz 9 Ekim Cuma günü kazanan 5 kişi ödülü belirlemiş olacak. Birinciye 10 bin ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye 5 bin lira para ödülü verilecek. Festivale 5 ilçede toplamda 5 binin üzerinde insan katılımı bekliyoruz. Açık hava sinemaları da her akşam saat 19.00'da şehir merkezinde 5 ilçe merkezinde yapılacaktır" diye konuştu.

- 3. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı
- 3. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı
- 3. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı
- 3. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı

Film Festivali, Kısa Film, Siirt, Film, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - 3. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı - Son Dakika

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