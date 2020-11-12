3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı - Son Dakika

3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı

12.11.2020 14:23
3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı, System.String[]

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk Eğitim Sen Genel Merkezi'nin "2020 Bilge Tonyukuk Yılı" anısına düzenlediği 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı.

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk Eğitim Sen Genel Merkezi'nin "2020 Bilge Tonyukuk Yılı" anısına düzenlediği 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı.

Türk bilim hayatına katkı sunabilmek için 2016 yılından itibaren her sene düzenlenen kongre, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi'ne Arnavutluk, Azerbaycan, Kazakistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Rusya, Türkiye, İran, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Kırgızistan'dan gönderilen 422 bildiriden 318'i kabul edildi. Bu bağlamda 400 civarında bilim adamı, 16 oturumda aynı anda beş farklı salonda bildirilerini sunacak. Toplam 74 eş zamanlı oturumun olduğu kongre sanal ortamda düzenlenen çok katılımcılı bir etkinlik olması bakımından da ayrıca önem taşıyor. Her salon için Youtube kanalı açılarak, bu kanallar üzerinden sunumlar hem Türk Eğitim Sen'in resmi Youtube kanalından hem de Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Kongrenin açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliğine (UAESEB) üye kuruluşların genel başkan ve genel başkan yardımcıları katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını Türk Eğitim Sen ve UAESEB Genel Başkanı Talip Geylan yaptı. Geylan, UNESCO tarafından 2020 yılının 'Bilge Tonyukuk Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle bu etkinliği UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun da işbirliği ile bu yılın anısına ithaf ettiklerini söyledi. Geylan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk tarihinin kadim metinlerinden olan Orhun Yazıtları'na gerekli ilginin ve ihtimamın gösterilmesini millet olarak kaçınılmayacak bir vazife olarak görmekteyiz. Bu bağlamda UNESCO tarafından 2020 yılının 'Bilge Tonyukuk Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle bu etkinliği UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun da işbirliği ile bu yılın anısına ithaf ettik. Bunun yanında Orhun Yazıtları'nı bilim heyeti tarafından çocuklar için sadeleştirerek, onların anlayacağı bir kitap halinde sunarak Türk okurunun beğenisine sunmayı amaçladığımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Etkinliğimize Covid-19 salgınına rağmen Türk ve dünya genelinden çok fazla teveccüh olması bizi hem Türk Akademisi hem Türk Eğitim-Sen camiası hem de Türk dünyası bilim dünyası adına son derece heyecanlandırmış ve Türk Eğitim-Sen olarak bir kez daha eğitim sendikaları içinde ilkleri yapan ve doğru yolda olduğumuzu gösteren bu etkinliği üyelerimizden ve akademik camiadan gelen talepler neticesinde sürdürmeye çalışacağız."

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ise, "Şüphesiz ki bilimin de teknolojinin de doğrudan etkilediği bir alan varsa o da sosyal bilimlerdir. Bireye, topluma dokunan her şey eğitimin ve dolayısıyla sosyal bilimlerin de doğrudan konusu ve çalışma alanıdır. Sosyal bilimlerin en önemli alt dallarından biri olan eğitim bilimleri, son yüzyıl içinde büyük değişimler geçirmiştir. Eğitim bilimleri evrenseldir. Bu yönüyle eğitim bilimleri, ülkemizde de üzerinde her daim konuşacağımız, tartışacağımız önemli bir husustur" dedi.

Dünya sendikal mücadele tarihine bakıldığında sendikaların emekçileri ve çalışanları birleştiren ve mücadeleye yönelten bir rol üstlenmelerinin yanı sıra oluşturulan iş birliği ortamıyla devlet katmanlarını da geliştirici ve yönlendirici vasıflarının da olduğu görüldüğünü söyleyen Safran, "Meseleye bu çerçeveden baktığımızda, bugün burada gerçekleştirilen kongrenin ne denli önemli olduğunun altını bir kez daha çizmiş oluruz. Eğitim sendikalarının uğraş verdiği alanlar içinde çalışanların özlük haklarının yanında eğitim-öğretimin geliştirilmesine yönelik proje ve bilimsel çalışmalar, ülkelerin ve toplumların geleceği demek olan eğitim için çok önemli bir hizmettir" diye konuştu.

Kongrede Kazakistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Aygül Mukaşeva, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı Genel Başkan Yardımcısı Mirza Caferzade, Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Makedonya Ufuk Derneği Genel Başkanı Elvin Hasan, Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Erol Kala, Irak Türkmen Eğitimciler Öğretmen Örgütü Genel Başkanı Abdulselam Bayraktar ve Romanya Demokrat Türk Birliği Eğitim Komisyonu Başkanı, Romanya Tatar Kökenli Öğretmenler Derneği Genel Başkan Vekili Vildan Bormambet'te birer konuşma yaptı. - ANKARA

3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı
3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı
3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı
3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı

Türk Eğitim Sen, Türk Dünyası, Avrasya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı - Son Dakika


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