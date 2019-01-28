Son Dakika Haberleri: 3. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı Tamamlandı

3. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı Tamamlandı

32 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediyesince 21 ülkeden 70 sanatçının katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı, kapanış sergisinin izlenime sunulmasıyla sona erdi.

3. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı Tamamlandı, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesince 21 ülkeden 70 sanatçının katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı, kapanış sergisinin izlenime sunulmasıyla sona erdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Adana'yı sanat konusunda daha ileriye taşımak için bu tarz iş birliklerinin ortaya konulması gerektiğini dile getirerek, "Adana, kültür ve sanatın başkenti olmalıdır." dedi.

Adana'nın bereketli topraklarında birçok sanatçının yetiştiğini ve sayısız eserin ortaya çıktığını dile getiren Sözlü, çalıştaya katılan sanatçılara teşekkür etti.

Sanatçılar adına konuşma yapan Efgan Beyaz da sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Sözlü'ye teşekkür ederek, "Eminim ki bundan sonraki çalıştaylarda da çok güzel eserler çıkacak ve Adana'ya bu eserler hediye olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından küratörlüğünü Prof. Dr. Birsen Çeken ve Doç. Dr. Gültekin Akengin'in yürüttüğü çalıştaya katılan 21 ülkeden 70 ressam tarafından yapılan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçıların Adana'nın tarihi, doğal ve kültürel değerlerini çeşitli tekniklerle resmettiği eserlerin yer aldığı sergi bir hafta boyunca gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:59 Kaynak: AA

Hüseyin Sözlü, Adana, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Volkan Şen Transferini Açıkladı

3 Milyon Civcivi Ölüme Terk Eden Firma İçin Adana Valiliği Harekete Geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 20:31:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]