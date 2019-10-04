3'üncü birleşik kara devriyesi başladı
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SURİYE'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi, Telabyad'ın doğusunda başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:07 Kaynak: DHA
SURİYE'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi, Telabyad'ın doğusunda başladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı" denildi.
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