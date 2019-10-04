3'üncü birleşik kara devriyesi başladı



SURİYE'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi, Telabyad'ın doğusunda başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı" denildi.

ANKARA,