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3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı - Son Dakika

3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı

08.12.2021 09:49
3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı

SAMSUN'da 3'üncü doz aşısını yaptırmayan 65 yaş üstü 63 bin kişinin risk altında olduğu açıklandı, aşıya davet edildi.

SAMSUN'da 3'üncü doz aşısını yaptırmayan 65 yaş üstü 63 bin kişinin risk altında olduğu açıklandı, aşıya davet edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Hiç aşı yaptırmamış ya da 2 doz aşısını haziran ayı ve öncesinde yaptıran 65 yaş üstü 63 bin büyüğümüz, aşının koruma alanı dışında. Hayati bir riskle karşı karşıya kalmamak için acilen 3'üncü doz aşınızı yaptırmanız gerekiyor" dedi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, henüz 3'üncü dozunu olmayan ve son aşısının üzerinden 6 ay geçen 65 yaş üstü kişiler için 'Hayat Kurtaran Aşı Günleri' adı altında kampanya başlattı. Bu kapsamda 3'üncü doz aşısını yaptırmayan 65 yaş üstü 63 bin kişi, aşıya davet edildi.

'KRİTİK BİR DÖNEME GİRİYORUZ'İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, kentte yürütülen aşı çalışmalarında adeta zamana karşı yarıştıklarını belirterek, "Kritik bir döneme giriyoruz. Bakanlığımızın da belirttiği gibi aşıların 6 aylık koruyucu süreleri yavaş yavaş sona eriyor. İlimizde 65 yaş üstü nüfusta 3'üncü doz aşı yapılan kişi oranımız, yüzde 72,6. Aralık ayı itibarıyla haziran ayı ve öncesinde 2 doz aşısını yaptırıp, 3'üncü hatırlatma dozlarını yaptırmayan binlerce vatandaşımız artık aşının koruma alanı dışında kalacak. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu durumdalar" dedi.'LÜTFEN MERKEZLERİMİZE GELİP AŞINIZI YAPTIRIN'Samsun'da bu ay itibarıyla hayatını kaybeden kişilerin yüzde 98'inin hiç aşısını yaptırmamış ya da hatırlatma dozlarını olmayan kişilerden oluştuğunu belirten Dr. Oruç, "Aralık ayı içinde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılarını tamamlayarak yeniden güvenli alana çekemezsek, yeni varyantların da etkisiyle ocak ayı itibarıyla vaka sayılarının arttığı bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Buradan, hiç aşı yaptırmamış ya da iki doz aşısını haziran ayı ve öncesinde yaptıran 65 yaş üstü 63 bin büyüğümüze seslenmek istiyorum. Artık aşının koruma alanı dışındasınız. Hayati bir riskle karşı karşıya kalmamak için acilen 3'üncü doz aşınızı yaptırmanız gerekiyor. Lütfen merkezlerimize gelip aşınızı yaptırın. Çözümü bulunan bir hastalık yüzünden hayatınızı riske atmayın. Size ulaşmak için aralık ayını kapsayan 'Hayat Kurtaran Aşı Günleri' adını verdiğimiz bir aşı çalışması başlatıyoruz. Bu çalışma çerçevesinde elimizdeki tüm insan kaynağını 60'ın üzerindeki aşı ekiplerimizde görevlendiriyoruz" diye konuştu.'3'ÜNCÜ DOZ İÇİN TEREDDÜT YAŞADIM'İki doz aşı olduğunu, ancak 3'üncü doz için tereddüt yaşadığını belirten Muhsin Kaygana (77) "Aslında 3'üncüyü de olmak istiyorum ama çeşitli rahatsızlıklarım var, bunlara etki eder mi diye düşünüyorum. Doktora danışıp aşı olmayı düşünüyorum. Hemen gidip de aşı yaptırmak istemiyorum. Bazı olan arkadaşlarım var, öksürük yaptığından bahsediyorlar. Biraz çekimser kaldım" ifadelerini kullandı. 'BUGÜNE KADAR HİÇBİR ŞEY OLMADI'3 doz aşı olduğunu anlatan Hayrettin Kütük (77) ise, "Önce Sinovac aşısı olmuştum, sonra BioNTech aşısını tercih ettim. 4'üncü aşı da gelirse onu da olacağım. Aşıdan kaçılmaz, sırası gelen olmalı" dedi.

Sinovac aşısını tercih ettiğini ifade eden Davut Aydın (93) da, "3 doz Çin aşısı oldum. Doğdum doğalı hep zaten oradan gelen aşıları oluyoruz. Bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Aşı olmalıyız ki hastalıktan korunabilelim" diye konuştu.


3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı
3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı
3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı
3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı
3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı
3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı
3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı

Haziran, Samsun, Oruç, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı - Son Dakika
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