Son Dakika Haberleri: 3'üncü kat balkonundan düşen Emir yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

3'üncü kat balkonundan düşen Emir yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın 3'üncü katındaki dairesinin balkonunda oyun oynarken dengesinin kaybederek beton zemine düşen Emir Ertuğrul (3), yaralandı.

3'üncü kat balkonundan düşen Emir yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın 3'üncü katındaki dairesinin balkonunda oyun oynarken dengesinin kaybederek beton zemine düşen Emir Ertuğrul (3), yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Emir Ertuğrul, apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynamaya başladı. İddiaya göre Emir, bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Emir'in düştüğünü gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emir, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emir Ertuğrul'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Süleymaniye Mahallesi, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak
Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları: Akşener nöbete katılacak Belediyelerde akraba atamaları ve işten çıkarma tartışmaları Ankara'da iş insanı silahlı saldırıda öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:21:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3'üncü kat balkonundan düşen Emir yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]