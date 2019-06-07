Son Dakika Haberleri: 3'üncü kat balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı
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3'üncü kat balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı

8 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üçüncü kattaki balkondan beton zemine düşen Suriye uyruklu Sehed Hüseyin E. (19), ağır yaralandı.

3'üncü kat balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üçüncü kattaki balkondan beton zemine düşen  Suriye uyruklu Sehed Hüseyin E. (19), ağır yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi  Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu Sehed Hüseyin E. (19), ailesiyle birlikte balkona çıktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesi sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sehed Hüseyin E.'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın, hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:21 Kaynak: DHA
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