3'üncü kat balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı
8 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üçüncü kattaki balkondan beton zemine düşen Suriye uyruklu Sehed Hüseyin E. (19), ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:21 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, üçüncü kattaki balkondan beton zemine düşen Suriye
uyruklu Sehed Hüseyin E. (19), ağır yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye
Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu Sehed Hüseyin E. (19), ailesiyle birlikte balkona çıktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesi sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sehed Hüseyin E.'yi İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Genç
kızın, hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Bursa
Gören satın almak istiyor! Çıraklık hayalini, 86 model otomobille gerçekleştirdi
Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle plajın ilgi odağı oldu
İntihar girişiminde bulunan genç kızı itfaiye eri son anda kurtardı!
Bursa'da çay bahçesinde maganda dehşeti!