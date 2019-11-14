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3'üncü kat penceresinden düşen alzheimer hastası kadın öldü
6 saat önce
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, alzheimer hastası Fatma Suzan Ağyaroğlu (77), 3'üncü kattaki evinin penceresinden bahçeye düşerek yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:59 Kaynak: DHA
KARABÜK'ün Safranbolu
ilçesinde, alzheimer hastası Fatma Suzan Ağyaroğlu (77), 3'üncü kattaki evinin penceresinden bahçeye düşerek yaşamını yitirdi.
Acı olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Ümit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alzheimer hastası Fatma Suzan Ağyaroğlu, 3'üncü kattaki evinin penceresinden bahçeye düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Fatma Suzan Ağyaroğlu'nun cansız bedeni Safranbolu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Ağyaroğlu'nun Türkmenistan
uyruklu bakıcısı ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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