3'üncü katın balkonundan atlayan profesör öldü - Son Dakika

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) görevli Prof. Dr. Kadir E. (55), Menteşe ilçesinde 3'üncü kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir E., dün saat 23.00 sıralarında, yalnız yaşadığı Emirbeyazıt Mahallesi Bayram Çetinkaya Caddesi Orkide sitesinde, 3'üncü kattaki evinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Gürültüye koşan komşuları, yerde hareketsiz yatan Prof. Dr. Kadir E.'yi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kadir E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Kadir E.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Kadir E.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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