3'üncü katın balkonundan dükkan çatısına düşüp yaralandı - Son Dakika

3'üncü katın balkonundan dükkan çatısına düşüp yaralandı

IĞDIR'da, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan dükkanın çatısına düşen Ferhat Çapar (34), ağır yaralandı.

IĞDIR'da, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan dükkanın çatısına düşen Ferhat Çapar (34), ağır yaralandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Basın Sokaktaki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki evde oturan Ferhat Çapar, henüz bilinmeyen nedenle balkondan dükkan çatısının üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından dükkanın çatısından indirilen Çapar, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat Çapar'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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