Son Dakika Haberleri: 3'üncü katın penceresinden atlayan kadın, ağır yaralandı
Son Dakika Güncel 3'üncü katın penceresinden atlayan kadın, ağır yaralandı

3'üncü katın penceresinden atlayan kadın, ağır yaralandı

36 dakika önce

3'üncü katın penceresinden atlayan kadın, ağır yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 çocuk annesi Hatice U. (48), 3'üncü kattaki evinin penceresinden atladı.

3'üncü katın penceresinden atlayan kadın, ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 çocuk annesi Hatice U. (48), 3'üncü kattaki evinin penceresinden atladı. Beton zemine düşen Hatice U., ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra, İnegöl'e bağlı Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Emek Sokak'taki 3 katlı apartmanın en üst katında oturan, evli ve 2 çocuk annesi Hatice U., odasının penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Hatice U.'nun 3'üncü kattan atladığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, beton zemine çakılan Hatice U.'nun ağır yaralandığını belirleyip, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Hatice U.'nun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan eşinin bir süre önce evi terk ettiği öne sürülen Hatice U.'nun bunalımda olduğu belirtildi.

3'üncü katın penceresinden atlayan kadın, ağır yaralandı

Hatice Çarpar, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:44 Kaynak: DHA
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